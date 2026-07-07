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星座專家小孟老師分析今（7）日12星座運勢，金牛座在感情上熱情得到回應，貴人是獅子座，牡羊座財運方面要注意，買賣必須再三比較，幸運色是茶綠色，巨蟹座的貴人是雙子座，工作上結伴行動會比較好。工作：表現一如往常感情：看破不必說破財運：買賣再三比較牡羊幸運色:茶綠色貴人:天蠍小人:獅子工作：思維創新無限感情：熱情得到回應財運：降低沉默成本金牛幸運色:桃木色貴人:獅子小人:水瓶工作：擴張業務人脈感情：多講情少講理財運：調解金錢問題雙子幸運色:西柚色貴人:牡羊小人:處女工作：多多團結行動感情：感情細水長流財運：系統規劃財務巨蟹幸運色:咖啡色貴人:雙子小人:雙魚工作：回憶最初初心感情：感情進入冰點財運：陸續增加收入獅子幸運色:磚紅色貴人:金牛小人:天秤工作：做足充分準備感情：避免冷漠暴力財運：不宜過度投資處女幸運色:墨綠色貴人:水瓶小人:巨蟹工作：迎接新的開始感情：打是情罵是愛財運：易得失心過重天秤幸運色:紫晶色貴人:處女小人:射手工作：反覆詳閱合約感情：抱怨是致命傷財運：獲利出場了結天蠍幸運色:奶黃色貴人:雙魚小人:金牛工作：順利解決困難感情：感情細水長流財運：多祈福能得財射手幸運色:霧藍色貴人:天秤小人:魔羯工作：工作不宜誇功感情：感情平等對待財運：付出社會公益魔羯幸運色:卡其色貴人:射手小人:牡羊工作：貴人提拔相助感情：誠意本該慎獨財運：得到前賢指引水瓶幸運色:粉晶色貴人:巨蟹小人:雙子工作：效率獲得美讚感情：愛不需要理由財運：獲利大幅成長雙魚幸運色:星空色貴人:魔羯小人:天蠍