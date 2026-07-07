星座專家小孟老師分析今（7）日12星座運勢，金牛座在感情上熱情得到回應，貴人是獅子座，牡羊座財運方面要注意，買賣必須再三比較，幸運色是茶綠色，巨蟹座的貴人是雙子座，工作上結伴行動會比較好。
牡羊座：
工作：表現一如往常
感情：看破不必說破
財運：買賣再三比較
牡羊幸運色:茶綠色
貴人:天蠍
小人:獅子
金牛座：
工作：思維創新無限
感情：熱情得到回應
財運：降低沉默成本
金牛幸運色:桃木色
貴人:獅子
小人:水瓶
雙子座：
工作：擴張業務人脈
感情：多講情少講理
財運：調解金錢問題
雙子幸運色:西柚色
貴人:牡羊
小人:處女
巨蟹座：
工作：多多團結行動
感情：感情細水長流
財運：系統規劃財務
巨蟹幸運色:咖啡色
貴人:雙子
小人:雙魚
獅子座：
工作：回憶最初初心
感情：感情進入冰點
財運：陸續增加收入
獅子幸運色:磚紅色
貴人:金牛
小人:天秤
處女座：
工作：做足充分準備
感情：避免冷漠暴力
財運：不宜過度投資
處女幸運色:墨綠色
貴人:水瓶
小人:巨蟹
天秤座：
工作：迎接新的開始
感情：打是情罵是愛
財運：易得失心過重
天秤幸運色:紫晶色
貴人:處女
小人:射手
天蠍座：
工作：反覆詳閱合約
感情：抱怨是致命傷
財運：獲利出場了結
天蠍幸運色:奶黃色
貴人:雙魚
小人:金牛
射手座：
工作：順利解決困難
感情：感情細水長流
財運：多祈福能得財
射手幸運色:霧藍色
貴人:天秤
小人:魔羯
魔羯座：
工作：工作不宜誇功
感情：感情平等對待
財運：付出社會公益
魔羯幸運色:卡其色
貴人:射手
小人:牡羊
水瓶座：
工作：貴人提拔相助
感情：誠意本該慎獨
財運：得到前賢指引
水瓶幸運色:粉晶色
貴人:巨蟹
小人:雙子
雙魚座：
工作：效率獲得美讚
感情：愛不需要理由
財運：獲利大幅成長
雙魚幸運色:星空色
貴人:魔羯
小人:天蠍
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工作：表現一如往常
感情：看破不必說破
財運：買賣再三比較
牡羊幸運色:茶綠色
貴人:天蠍
小人:獅子
金牛座：
工作：思維創新無限
感情：熱情得到回應
財運：降低沉默成本
金牛幸運色:桃木色
貴人:獅子
小人:水瓶
雙子座：
工作：擴張業務人脈
感情：多講情少講理
財運：調解金錢問題
雙子幸運色:西柚色
貴人:牡羊
小人:處女
巨蟹座：
工作：多多團結行動
感情：感情細水長流
財運：系統規劃財務
巨蟹幸運色:咖啡色
貴人:雙子
小人:雙魚
獅子座：
工作：回憶最初初心
感情：感情進入冰點
財運：陸續增加收入
獅子幸運色:磚紅色
貴人:金牛
小人:天秤
處女座：
工作：做足充分準備
感情：避免冷漠暴力
財運：不宜過度投資
處女幸運色:墨綠色
貴人:水瓶
小人:巨蟹
天秤座：
工作：迎接新的開始
感情：打是情罵是愛
財運：易得失心過重
天秤幸運色:紫晶色
貴人:處女
小人:射手
天蠍座：
工作：反覆詳閱合約
感情：抱怨是致命傷
財運：獲利出場了結
天蠍幸運色:奶黃色
貴人:雙魚
小人:金牛
射手座：
工作：順利解決困難
感情：感情細水長流
財運：多祈福能得財
射手幸運色:霧藍色
貴人:天秤
小人:魔羯
魔羯座：
工作：工作不宜誇功
感情：感情平等對待
財運：付出社會公益
魔羯幸運色:卡其色
貴人:射手
小人:牡羊
水瓶座：
工作：貴人提拔相助
感情：誠意本該慎獨
財運：得到前賢指引
水瓶幸運色:粉晶色
貴人:巨蟹
小人:雙子
雙魚座：
工作：效率獲得美讚
感情：愛不需要理由
財運：獲利大幅成長
雙魚幸運色:星空色
貴人:魔羯
小人:天蠍