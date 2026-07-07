星座專家小孟老師分析今（7）日12星座運勢，金牛座在感情上熱情得到回應，貴人是獅子座，牡羊座財運方面要注意，買賣必須再三比較，幸運色是茶綠色，巨蟹座的貴人是雙子座，工作上結伴行動會比較好。

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牡羊座：
工作：表現一如往常
感情：看破不必說破
財運：買賣再三比較
牡羊幸運色:茶綠色   
貴人:天蠍   
小人:獅子

金牛座：
工作：思維創新無限
感情：熱情得到回應
財運：降低沉默成本
金牛幸運色:桃木色   
貴人:獅子   
小人:水瓶

雙子座：
工作：擴張業務人脈
感情：多講情少講理
財運：調解金錢問題
雙子幸運色:西柚色   
貴人:牡羊   
小人:處女

巨蟹座：
工作：多多團結行動
感情：感情細水長流
財運：系統規劃財務
巨蟹幸運色:咖啡色   
貴人:雙子   
小人:雙魚

獅子座：
工作：回憶最初初心
感情：感情進入冰點
財運：陸續增加收入
獅子幸運色:磚紅色   
貴人:金牛   
小人:天秤

處女座：
工作：做足充分準備
感情：避免冷漠暴力
財運：不宜過度投資
處女幸運色:墨綠色   
貴人:水瓶   
小人:巨蟹

天秤座：
工作：迎接新的開始
感情：打是情罵是愛
財運：易得失心過重
天秤幸運色:紫晶色   
貴人:處女   
小人:射手

天蠍座：
工作：反覆詳閱合約
感情：抱怨是致命傷
財運：獲利出場了結
天蠍幸運色:奶黃色   
貴人:雙魚   
小人:金牛

射手座：
工作：順利解決困難
感情：感情細水長流
財運：多祈福能得財
射手幸運色:霧藍色   
貴人:天秤   
小人:魔羯

魔羯座：
工作：工作不宜誇功
感情：感情平等對待
財運：付出社會公益
魔羯幸運色:卡其色   
貴人:射手   
小人:牡羊

水瓶座：
工作：貴人提拔相助
感情：誠意本該慎獨
財運：得到前賢指引
水瓶幸運色:粉晶色   
貴人:巨蟹   
小人:雙子

雙魚座：
工作：效率獲得美讚
感情：愛不需要理由
財運：獲利大幅成長
雙魚幸運色:星空色   
貴人:魔羯   
小人:天蠍

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...