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印太戰略智庫執行長、知名媒體人矢板明夫6日在台中市演講後遭不明男子揮拳攻擊。臺中市政府警察局第六分局表示，接獲報案後已立即成立專案小組，調閱現場及周邊監視器畫面，並報請臺灣臺中地方檢察署檢察官指揮偵辦，目前已掌握特定犯嫌身分特徵，全力追查逃逸路線，強調對任何暴力犯罪均予以嚴正譴責，將秉持「勿枉勿縱」原則，儘速將犯嫌查緝到案，依法究辦、絕不寬貸。警方表示，6日中午接獲報案，指稱西屯區台灣大道二段一間飯店發生傷害案件，員警立即趕赴現場處理，並協助傷者前往醫院治療。據了解，春雨文教基金會當天在台中市西屯區舉辦「NEXT CITY－春雨創生行動營－前進新台中」，邀請矢板明夫擔任講師。活動於中午結束後，矢板明夫步出飯店一樓大廳時，遭一名身分不明男子尾隨，突然揮拳攻擊臉部後逃逸。基金會指出，工作人員第一時間陪同矢板明夫前往醫院治療，隨後向警方完成報案程序。另據飯店人員表示，涉嫌施暴男子自前一天起就在飯店附近徘徊，行跡可疑。基金會董事長、民進黨台中市議員施志昌對事件表達強烈譴責，認為不論施暴動機為何，企圖以暴力讓人噤聲，都是對民主自由的嚴重挑釁。基金會將全力配合警方調查，提供飯店及周邊監視器畫面，並呼籲警方盡速查明犯案動機及是否有幕後指使者，依法嚴辦。警方表示，目前正全面比對監視器影像及相關跡證，持續追查犯嫌行蹤，將盡速釐清案情，維護社會治安及民眾人身安全。