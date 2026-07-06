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▲輝達ＣＥＯ黃仁勳（圖／路透／達志影像）

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）傳出研發進度亮紅燈！根據半導體研究機構SemiAnalysis最新披露，輝達原訂2027年推出的新旗艦產品「Kyber」機櫃架構，如今確定延後整整12個月，最快要等到2028年才能問世，關鍵原因竟是核心零組件「卡關」，生產遇到瓶頸。美國財經媒體CNBC報導指出，這已是輝達近期接連遭遇的又一項挫折，讓外界開始質疑輝達的產品路線圖是否過於樂觀，能否如期兌現承諾也被打上問號。究竟Kyber有多厲害？根據規劃，「Kyber NVL144」是一款超強伺服器機櫃，一口氣整合144顆輝達最頂級晶片於同一單元內，讓晶片協同作戰、火力全開，目的就是要為AI企業訓練及運行最先進模型，提供足以撐起龐大運算需求的強大算力。這款重量級架構原本規劃與輝達新一代機櫃系統「Vera Rubin Ultra」同步在2027年問世，如今雙雙生變。SemiAnalysis在報告中直指問題核心，指出這次延宕主因出在「印刷電路板中介板（PCB midplane）」的製造上遭遇重大挑戰。所謂PCB中介板，是一種專用多層印刷電路板，扮演連接系統內部各電子模組的關鍵角色，一旦生產卡關，整體機櫃架構的組裝進度也將跟著延宕。對於這項延遲消息，輝達方面目前尚未對CNBC的置評請求做出回應，後續發展仍待觀察。