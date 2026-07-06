2026冷氣補助第二波「最高領取現金5000元」來了！根據桃園市政府環境保護局官網，「115年桃園市高溫敏感族群一級能效冷氣補助計畫」已自7月1日開放申請，家中有0至6歲幼童或65歲以上長者為補助對象，新購冷氣或汰舊都能補助，經費用罄將提前截止，快先搶先贏。本文整理申請對象、補助金額、應備文件、QA常見問題供民眾一次查詢。
桃園環保局表示，「因應市民熱烈迴響！桃園高溫敏感族群冷氣補助推出第2波！」依據「桃園市推動淨零城市自治條例」，透過補助方式推動市民優先購置一級能源效率冷氣，改善更多高溫敏感族群之居住環境室內空氣品質、提升節能效率及降低熱傷害風險。
2026冷氣補助第二波「現金5000元」來了！申請資格曝
一、申請時間
自115年7月1日起至115年10月31日止。
若於期限屆滿前發生經費提前用罄或預算調整等情事，本府得隨時公告截止、延長或終止補助申請。
二、 補助對象
設籍本市之0至6歲幼童或65歲以上長者，且設備使用地址須位於本市轄內，用電類別須為「非營業用」。
未申請「115年桃園市高溫敏感族群降溫節能補助計畫」任一補助方案，或同一台冷氣未獲其他機關補助。
三、 補助項目及額度
汰換（須有舊機）購置或新購，並符合經濟部能源署核准登錄之能源效率分級標示一級之冷氣（不含移動式冷氣、冰水主機），每處（戶）地址（電號）限補助1台，每台最高補助5000元為限，未達上限金額者依實際購置金額補助。
四、申請方式
請至「桃園網路e指通」線上提出申請。原則分成二階段申請，購買完再申請，倘可同時提供應備文件1～9者，則一次申請即可。（7月1日下午1:00開放申請）
五、應備文件清單：
◾️第一階段
1. 線上填寫115年桃園市高溫敏感族群一級能效冷氣購置補助計畫申請表。
2. 申請人及高溫敏感族群身分證明文件。
3. 高溫敏感族群實際居住證明（其戶籍地與設備使用地相同，則免附）。
4. 近半年內任1期台電公司用戶電費單。
5. 載明型號之發票影本。
◾️第二階段
6. 冷氣安裝前中後照片。
7. 汰換購置或新購一級能效冷氣證明文件。
8. 申請人金融機構存摺影本（戶名應同申請人）。
9. 公職人員利益衝突迴避法相關揭露表（如適用）。
六、 注意事項
1. 限由「桃園網路e指通」線上提出，不接受臨櫃辦理。
2. 審查順序：以本府收件時間先後為準。
3. 不予補助情形：本年度已申請「115年桃園市高溫敏感族群降溫節能補助計畫」任一補助方案者、或同一台冷氣已獲其他政府機關補助（如 經濟部住宅家電汰舊換新節能補助）、申請資格不符、文件不齊且逾期未補正、未配合現場查驗等。
4. 廠商選擇：本府無推薦特定廠商，申請人應自行尋找合格廠商施作。
5. 資料授權：申請即視同同意本府調閱台電114年至119年之用電資料，並配合相關用電調查。
七、常見問題QA
Q1：補助只能在網路登記，能臨櫃或電話登記嗎？
A1：採網路線上申請辦理，請至桃園網路e指通申辦
Q2：是否可以先購買，再線上登記？
A2：只要備有載明型號的發票影本，或已完成安裝並備妥施工前、中、後照片者，即可線上登記，額滿為止。本年度若尚未申請「115年桃園市高溫敏感族群降溫節能補助計畫」，即可登記；同一補助項目不得重複申請。
Q3：家中如有兩位幼童或長者可以申請補助兩台？
A3：該計畫每一地址僅補助壹台， 每台補助5,000元為限。
Q4：可同時申請家電汰舊換新節能補助跟貨物稅？
A4：經濟部汰舊換新節能補助與本計畫僅能擇一申請；國稅局節能電器退稅可同時申請。
Q5：如何查詢案件進度？審查要多久工作日？
A5：案件進度可至「桃園網路e指通」查詢； 收件次日起算10個日曆天完成審查通知，將以電子郵件通知。案件查詢需提供：案件編號O20260610XXXXX（第一字母為英文）、申請人身分證字號、申請人電子信箱。
Q6：表單需填電子郵件，若沒有電子郵件如何登記？
A6：本表單需填寫電子郵件，可填寫家人或朋友的電子郵件，以利後續可收到審查通知。如收到補件通知，請於通知日起七個日曆日內完成補件。
Q7：戶籍地與居住地不同時，如何提供證明？
A7：0～6歲幼童／65歲以上長者須設籍桃園市， 並提供居住證明二擇一（ 1.近一年內通知公文書，且有姓名與地址。2.填寫「實際居住證明切結書」）。
Q8：要如何去修改表單？申請後可以取消嗎？
A8：待審查狀態無法修改，須為待補件通知，才能修改填寫；如要取消需聯繫承辦單位進行取消。
Q9：如同一地址設有二個電表，是可以申請2次？
A9：每一地址僅補助壹台，限選擇一個電號申請，且須為該補助設備實際使用之電表（非營業用）。
Q10：購買一對二冷氣，是否可補助兩台？
A10：每戶就是補助一台，每台補助5000元。
如民眾有相關問題，請洽氣候變遷科補助服務專員諮詢，電話03-3392559（平日上午8時至12時及下午1時至5時）。
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2026冷氣補助第二波「現金5000元」來了！申請資格曝
一、申請時間
自115年7月1日起至115年10月31日止。
若於期限屆滿前發生經費提前用罄或預算調整等情事，本府得隨時公告截止、延長或終止補助申請。
設籍本市之0至6歲幼童或65歲以上長者，且設備使用地址須位於本市轄內，用電類別須為「非營業用」。
未申請「115年桃園市高溫敏感族群降溫節能補助計畫」任一補助方案，或同一台冷氣未獲其他機關補助。
三、 補助項目及額度
汰換（須有舊機）購置或新購，並符合經濟部能源署核准登錄之能源效率分級標示一級之冷氣（不含移動式冷氣、冰水主機），每處（戶）地址（電號）限補助1台，每台最高補助5000元為限，未達上限金額者依實際購置金額補助。
請至「桃園網路e指通」線上提出申請。原則分成二階段申請，購買完再申請，倘可同時提供應備文件1～9者，則一次申請即可。（7月1日下午1:00開放申請）
五、應備文件清單：
◾️第一階段
1. 線上填寫115年桃園市高溫敏感族群一級能效冷氣購置補助計畫申請表。
2. 申請人及高溫敏感族群身分證明文件。
3. 高溫敏感族群實際居住證明（其戶籍地與設備使用地相同，則免附）。
4. 近半年內任1期台電公司用戶電費單。
5. 載明型號之發票影本。
◾️第二階段
6. 冷氣安裝前中後照片。
7. 汰換購置或新購一級能效冷氣證明文件。
8. 申請人金融機構存摺影本（戶名應同申請人）。
9. 公職人員利益衝突迴避法相關揭露表（如適用）。
1. 限由「桃園網路e指通」線上提出，不接受臨櫃辦理。
2. 審查順序：以本府收件時間先後為準。
3. 不予補助情形：本年度已申請「115年桃園市高溫敏感族群降溫節能補助計畫」任一補助方案者、或同一台冷氣已獲其他政府機關補助（如 經濟部住宅家電汰舊換新節能補助）、申請資格不符、文件不齊且逾期未補正、未配合現場查驗等。
4. 廠商選擇：本府無推薦特定廠商，申請人應自行尋找合格廠商施作。
5. 資料授權：申請即視同同意本府調閱台電114年至119年之用電資料，並配合相關用電調查。
七、常見問題QA
Q1：補助只能在網路登記，能臨櫃或電話登記嗎？
A1：採網路線上申請辦理，請至桃園網路e指通申辦
Q2：是否可以先購買，再線上登記？
A2：只要備有載明型號的發票影本，或已完成安裝並備妥施工前、中、後照片者，即可線上登記，額滿為止。本年度若尚未申請「115年桃園市高溫敏感族群降溫節能補助計畫」，即可登記；同一補助項目不得重複申請。
Q3：家中如有兩位幼童或長者可以申請補助兩台？
A3：該計畫每一地址僅補助壹台， 每台補助5,000元為限。
Q4：可同時申請家電汰舊換新節能補助跟貨物稅？
A4：經濟部汰舊換新節能補助與本計畫僅能擇一申請；國稅局節能電器退稅可同時申請。
Q5：如何查詢案件進度？審查要多久工作日？
A5：案件進度可至「桃園網路e指通」查詢； 收件次日起算10個日曆天完成審查通知，將以電子郵件通知。案件查詢需提供：案件編號O20260610XXXXX（第一字母為英文）、申請人身分證字號、申請人電子信箱。
Q6：表單需填電子郵件，若沒有電子郵件如何登記？
A6：本表單需填寫電子郵件，可填寫家人或朋友的電子郵件，以利後續可收到審查通知。如收到補件通知，請於通知日起七個日曆日內完成補件。
Q7：戶籍地與居住地不同時，如何提供證明？
A7：0～6歲幼童／65歲以上長者須設籍桃園市， 並提供居住證明二擇一（ 1.近一年內通知公文書，且有姓名與地址。2.填寫「實際居住證明切結書」）。
Q8：要如何去修改表單？申請後可以取消嗎？
A8：待審查狀態無法修改，須為待補件通知，才能修改填寫；如要取消需聯繫承辦單位進行取消。
Q9：如同一地址設有二個電表，是可以申請2次？
A9：每一地址僅補助壹台，限選擇一個電號申請，且須為該補助設備實際使用之電表（非營業用）。
Q10：購買一對二冷氣，是否可補助兩台？
A10：每戶就是補助一台，每台補助5000元。
如民眾有相關問題，請洽氣候變遷科補助服務專員諮詢，電話03-3392559（平日上午8時至12時及下午1時至5時）。