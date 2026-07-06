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著名歐洲職業足壇轉會專家法布里齊奧·羅馬諾（Fabrizio Romano）更新了個人社群，帶來轉會市場的最新動態。針對在世界盃賽場上大放異彩的挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland）是否將轉會皇家馬德里，羅馬諾給出了明確解答：今年夏天絕不可能，但未來仍持開放態度。同時，他也透露了巴西中場卡塞米羅的未來動向。在世界盃挪威對陣巴西的賽前，哈蘭德的父親阿爾菲·哈蘭德曾公開接受媒體訪問。當被問及兒子未來是否有機會轉會至西甲豪門皇家馬德里時，阿爾菲的回答相當耐人尋味：「他現在在曼城非常開心，雙方也有一份長約。但誰也不知道未來會發生什麼事，畢竟有誰會不喜歡皇馬呢？」這番言論立刻引發外界對哈蘭德未來的無限遐想。針對近期的轉會傳聞，羅馬諾在播客中強勢闢謠。他強調，正如他整個夏天不斷重申的，此前關於皇馬主席候選人里克梅聲稱要簽下哈蘭德的消息完全是不實傳聞。該消息不僅已被哈蘭德的經紀人拉斐拉·皮門塔否認，阿爾菲本人也親口駁斥。羅馬諾明確指出哈蘭德當前的狀況，哈蘭德在2026年夏天絕對不會加盟皇馬，他目前在曼城過得非常開心。在總教練馬雷斯卡（Enzo Maresca）帶領的新周期中，哈蘭德是球隊的絕對關鍵人物，且球員與俱樂部之間的氣氛與感覺非常融洽。不過羅馬諾強調，雖然今夏不會轉會，但哈蘭德心中並未排除在未來的某個節點加盟皇馬的可能性。除了哈蘭德的動態，羅馬諾也簡單更新了巴西中場卡塞米羅的去向。在結束本屆世界盃征程後，卡塞米羅確定將離開歐洲賽場，與美職聯球隊邁阿密國際簽下一份為期3年的合約。