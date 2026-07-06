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收恐嚇私訊「知道你家跟事務所在哪」 律師急發不自殺聲明

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋宣布投入桃園市議員選戰後，接連遭爆涉及校園霸凌爭議，多名自稱受害者也陸續在網路發聲。近日，律師「旨哥」在社群平台發起整理「佀廣洋霸凌史」貼文，意外掀起大量討論，卻也因此收到恐嚇訊息，甚至被威脅已掌握住家及事務所位置，讓他緊急發布「不自殺聲明」。律師「旨哥」3日在Threads發文表示，看到國民黨立委羅廷瑋曾公開喊話要替受害者伸張正義，因此決定蓋「佀廣洋霸凌史」串文大樓，希望曾遭受不公平對待的人，都能有一個發聲的平台。該篇貼文曝光後迅速引發熱議，短短兩天便累積超過39萬次瀏覽、400多則留言。雖然留言內容並非全數都是霸凌指控，但仍有不少網友分享自己所知的佀廣洋過往爭議，引發社群持續討論。然而，就在相關討論持續延燒之際，「旨哥」5日突然發布「不自殺聲明」，透露自己前一晚收到恐嚇私訊。根據他公開的內容，對方不僅聲稱掌握其住家與律師事務所的位置，更直接警告若持續討論佀廣洋相關事件，後果自負；對方還自稱目前人在國外，就算報警也抓不到人，態度相當囂張。面對突如其來的人身威脅，「旨哥」也公開表示，自己生活雖然普通，但仍希望能夠平安活到老、壽終正寢，因此決定發布「不自殺聲明」，希望藉此保障自身安全。同時他也重申，自己只是喜歡流量、討論時事，絕對不會選舉或開抖內，也絕無收錢，所以不會是誰的打手，發文目的也並非要捧特定候選人。