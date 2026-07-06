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日籍資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫今（6）日中午在台中永豐棧酒店大廳遭黑衣男子揮拳攻擊。主辦活動的台中市議員施志昌稍早透露，涉案男子說話口音「不像台灣人」，較接近中國或香港口音。案發後警方立即成立專案小組追查，並於下午宣布偵破案件，在台中國際機場成功攔截已經換裝、正準備搭機離境的33歲廖姓男子，至於犯案動機仍待進一步釐清。警方表示，矢板明夫今天中午在永豐棧酒店遭人揮拳攻擊後，專案小組立即調閱監視器並循線追查，迅速掌握33歲廖姓嫌犯行蹤，研判其犯案後有搭機離境的可能，隨即報請檢察官核發拘票。警方隨後趕赴台中國際機場執行查緝，並在機場內成功攔截已換裝、正準備搭機離境的廖姓嫌犯，全案迅速偵破。目前警方已將廖嫌帶回偵訊，將進一步釐清犯案經過、作案動機，以及是否涉及預謀或有他人教唆、協助等情節。全案後續將依法移送台中地檢署偵辦，並建請檢方聲請羈押，以利後續調查。