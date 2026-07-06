暑假到來，該讓孩子學什麼才藝常讓家長想破頭。最近在社群平台Threads上，一位家長發問：孩子學過的才藝，哪個是終身大推的項目？引發了無數「過來人」與父母的熱烈討論。究竟在眾人心目中，哪些才藝不只是興趣，更是能陪伴孩子一輩子的「生存實用技」，本文總結Threads網友最推薦的熱門清單一次看。
為什麼要學才藝？不是培養冠軍、而是陪伴一生
許多家長直言，讓小孩學才藝的目的並非要成為多厲害的高手、功成名就，也不是要追求達到專業水準，「只是人生很長很累，能有個可以排憂解勞，發洩的管道。」多數人坦言，主要是希望孩子長大後，在面臨龐大壓力時，能有一個紓發壓力的良好方式。
幫小孩報名才藝的家長表示，人生很長很累，若能擁有一項才藝作為排憂解勞、發洩情緒的管道，當孩子長大面對生活壓力時，玩樂器或運動往往能成為心靈避風港。此外，也能培養軟實力，在學習過程能訓練專注力、邏輯思考、恆心毅力與抗壓性。以及某些才藝在海外生活能成為生存技能，也可能在職場社交（如羽球、高爾夫）增加互動機會。
Threads網友狂推！5大終身受用才藝一次看
1、游泳：被點名最多次的救命技能
在熱門討論串中，「游泳」是大眾認為必備的求生技能，不只意外溺水時能自救，最主要是從小開始學游泳較不容易怕水，學習速度會比長大後快許多。許多「旱鴨子」懊悔小時候沒把游泳學好，也有人直言最感謝父母讓他小學畢業前就學會游泳。
2. 音樂（鋼琴、小提琴、爵士鼓）：長大後的抗壓神器
音樂類才藝同樣熱門，尤其是鋼琴與小提琴。過來人分享，孩子在大學或出社會壓力大時，玩樂器是最佳的放鬆方式，也有助於提升大腦發展與肢體協調，如爵士鼓能培養節奏感、四肢協調及高度專注力。
3、 舞蹈（芭蕾、流行舞）：培養自信與身體協調
舞蹈被認為能從小培養舞感與身體協調性，這類才藝不僅能改善體態，更透過肢體展現讓孩子建立強大的自信心。
4、圍棋、珠心算：訓練思考與決策能力
有家長大力推薦圍棋，認為這對孩子的邏輯思考、分析能力及決策壓力有極大幫助；而珠心算與速讀則被視為終身受用的實用型技能。
5、武道與體適能：培養自律與抗挫力
劍道、跆拳道也是很受青睞的才藝，除了強身健體，更重要的是學習禮儀、自律、尊重，以及「跌倒後再站起來」的勇氣。攀岩則是少數能同時運動到全身四肢協調，並訓練膽量與思考路線的活動。
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家長別忽略！興趣才是孩子持續學習的關鍵
儘管推薦清單琳瑯滿目，許多「過來人」仍提醒新手家長，孩子年紀小時可以多方嘗試，但最終仍應由孩子找到真正喜歡、有興趣的項目。強迫學習往往適得其反，讓孩子在探索中找到那個能讓自己發光、也能排解壓力的才藝，才是最有價值的長期投資。
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許多家長直言，讓小孩學才藝的目的並非要成為多厲害的高手、功成名就，也不是要追求達到專業水準，「只是人生很長很累，能有個可以排憂解勞，發洩的管道。」多數人坦言，主要是希望孩子長大後，在面臨龐大壓力時，能有一個紓發壓力的良好方式。
幫小孩報名才藝的家長表示，人生很長很累，若能擁有一項才藝作為排憂解勞、發洩情緒的管道，當孩子長大面對生活壓力時，玩樂器或運動往往能成為心靈避風港。此外，也能培養軟實力，在學習過程能訓練專注力、邏輯思考、恆心毅力與抗壓性。以及某些才藝在海外生活能成為生存技能，也可能在職場社交（如羽球、高爾夫）增加互動機會。
1、游泳：被點名最多次的救命技能
在熱門討論串中，「游泳」是大眾認為必備的求生技能，不只意外溺水時能自救，最主要是從小開始學游泳較不容易怕水，學習速度會比長大後快許多。許多「旱鴨子」懊悔小時候沒把游泳學好，也有人直言最感謝父母讓他小學畢業前就學會游泳。
2. 音樂（鋼琴、小提琴、爵士鼓）：長大後的抗壓神器
音樂類才藝同樣熱門，尤其是鋼琴與小提琴。過來人分享，孩子在大學或出社會壓力大時，玩樂器是最佳的放鬆方式，也有助於提升大腦發展與肢體協調，如爵士鼓能培養節奏感、四肢協調及高度專注力。
3、 舞蹈（芭蕾、流行舞）：培養自信與身體協調
舞蹈被認為能從小培養舞感與身體協調性，這類才藝不僅能改善體態，更透過肢體展現讓孩子建立強大的自信心。
4、圍棋、珠心算：訓練思考與決策能力
有家長大力推薦圍棋，認為這對孩子的邏輯思考、分析能力及決策壓力有極大幫助；而珠心算與速讀則被視為終身受用的實用型技能。
5、武道與體適能：培養自律與抗挫力
劍道、跆拳道也是很受青睞的才藝，除了強身健體，更重要的是學習禮儀、自律、尊重，以及「跌倒後再站起來」的勇氣。攀岩則是少數能同時運動到全身四肢協調，並訓練膽量與思考路線的活動。
|排名
|才藝
|推薦理由
|1
|游泳
|求生技能、終身受用，能培養運動習慣
|2
|音樂
|紓發情緒、療癒身心，可成為一輩子的陪伴
|3
|運動
|建議除了游泳，再培養1至2項有興趣的運動
|4
|舞蹈
|培養律動感、肢體表達能力，兼具運動效果
|5
|其他
|讓孩子一生透過興趣紓壓、找到情緒出口
儘管推薦清單琳瑯滿目，許多「過來人」仍提醒新手家長，孩子年紀小時可以多方嘗試，但最終仍應由孩子找到真正喜歡、有興趣的項目。強迫學習往往適得其反，讓孩子在探索中找到那個能讓自己發光、也能排解壓力的才藝，才是最有價值的長期投資。