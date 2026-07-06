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知名媒體人矢板明夫6日中午在台中市台灣大道飯店演講後遭不明男子揮拳攻擊，臺中市政府警察局第六分局接獲報案立即派員趕赴現場處理，並成立專案小組追查，迅速掌握犯嫌身分及逃逸路線，經報請臺灣臺中地方檢察署檢察官指揮偵辦後，已於同(6)日近16時許於臺中國際機場將廖姓犯嫌查緝到案。警方專案小組循線積極追查，掌握廖姓犯嫌(男，33歲)行蹤，研判其犯案後可能搭機離境，經檢察官核發拘票後，立即前往臺中國際機場執行查緝，並於機場內成功攔截逮捕廖嫌，全案迅速偵破。目前已將廖嫌帶案偵辦，至於詳細犯案動機及案發原因，警方將持續深入調查釐清後，依法移送臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦並建請聲押。第六分局表示，對於任何暴力犯罪行為絕不容忍，將秉持「勿枉勿縱」原則，依法嚴辦暴力犯罪案件，迅速查緝涉案犯嫌到案，以維護社會治安及保障民眾生命、身體安全。