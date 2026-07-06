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▲農業部陳駿季部長（左）與台肥張滄郎董事長（右）開心同享南化直送新鮮芒果。（圖／台肥提供）

▲南港農會的精緻茶品頗得科技新貴喜愛。（圖／台肥提供）

▲南港TFC大樓上班族大啖免費台南直送新鮮芒果。（圖／台肥提供）

▲新北農會發揮行銷實力，特選各類點品大獲好評。（圖／台肥提供）

台肥公司為了深化優質農產品的在地連結，特地在今天（六日）舉辦了「豔光與山霧的最美遇見」特展，把優質台南芒果與北區好茶直接搬入南港總部，引發科技人的熱烈迴響。台肥靈活運用大樓開放式公共空間，引入充滿溫度的台灣頂級農產，不僅開創了高科技頂級商辦空間的新典範，更搭起城鄉雙向連結的橋樑。台肥張滄郎董事長指出，台灣農業心血結晶已經成功進軍歐洲，推向高端市場，這樣的活動不僅能讓都會群眾享受產地直送美食，更能夠讓TFC大樓科技新貴與國際商務客以最便利的方式接觸並支持台灣精緻農業。農業部部長陳季駿也親臨現場，他表示台灣夏日最典型的農產品就是芒果，而且每兩顆就有一顆來自台南，把最鮮甜的水果直接拉入都會區，可以讓大家體會前端農民的辛苦歷程，部長最後也不忘大力推銷，強調「台灣水果是各位唯一的選擇。」現場除了南化與左鎮的現切芒果與各式點心之外，還有來自新北、木柵、南港的優質茶品與各式農會點心。台肥總經理陳右欣擔任主人，熱情招待農業部農糧署姚士源署長、南區賴明陽分署長，以及左鎮、新北、木柵、南港各區農會總幹事等人共享這一場味覺極致饗宴，除了傳統茶品之外，鐵觀音啤酒亦大受好評，全數銷售一空。台肥公司表示，未來將持續秉持 ESG 永續發展與共榮理念，化身為台灣在地優質農業的堅實後盾。透過公共空間活化與跨界合作，期盼能將更多溫情滿溢的農特產品帶入台北東區門戶，也為台灣精緻農業開創更多元的綠色商機與國際能見度。