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▲阿巴西是TPBL代表性本土球星，但面對中國隊高度與對抗壓力，本場進攻端未能打出破壞力。（圖／取自FIBA X）

▲馬建豪在有限機會中攻下8分，展現年輕世代敢出手、敢對抗的企圖心。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華男籃若要完成世代交替，不能只依賴陳盈駿、林庭謙與高柏鎧，年輕球員必須更早接軌國際賽強度。（圖／中華籃協提供）

中華男籃在2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽關鍵戰役不敵中國，輸掉的不只是晉級主動權，更凸顯一個沉重問題，台灣籃球喊了多年的「新世代接班」，到底接到哪裡去了？尤其被視為TPBL代表性本土球星的阿巴西，以及PLG「本土第一人」盧峻翔，本場同場掛蛋，兩人合計上場30分鐘、9投0中、沒有任何得分進帳，這樣的內容不單純只是手感冰冷，更像一面照妖鏡，讓國內職籃明星光環在FIBA國際賽強度下被重新檢驗，也讓中華隊世代交替的問題再次被迫攤在陽光下。本場最刺眼的數字，是阿巴西與盧峻翔同場「掛蛋」。阿巴西上場17分鐘，4投0中，全場0分；盧峻翔上場13分鐘，5投0中，同樣沒有得分進帳。兩人合計上場30分鐘、9投0中、0分。兩名被視為國內聯盟頂級本土代表的球員，在中華隊最需要火力支援時集體消失。更關鍵的是，兩人都已經28歲，理論上正處於球員體能、技術與經驗結合的黃金年齡。阿巴西是TPBL代表性本土戰力，盧峻翔則長期被視為PLG「本土第一人」。他們在國內聯賽可以靠爆發力、持球能力與進攻天賦主宰比賽，但面對中國隊更高、更壯、更有壓迫性的防守時，原本在國內有效的武器，卻被迅速放大缺陷。這正是中華男籃必須正視的殘酷現實：國內第一人，不等於國際賽第一人。FIBA賽場沒有太多舒適空間。對手會研究你的慣用手、切入路線、投籃節奏與防守弱點，也會用身材、對抗與輪轉速度讓你每一次猶豫都付出代價。阿巴西若無法在半場進攻中穩定外線與無球走位，單靠運動能力很難撕裂防線；盧峻翔若無法在高壓下快速做出正確決策，持球進攻就容易變成停球與高難度出手。這場比賽真正的警訊，不該只是「誰該被罵」，而是台灣職籃培養出的頂級本土球員，為何到了國際賽仍無法穩定複製國內產量。TPBL與PLG近年創造票房、話題與球星包裝，確實讓台灣籃球重新被看見，但國內擁有職籃不等於國際競爭力。國內能靠個人能力解決的球，到了FIBA可能被提前站位封死；國內能靠手感硬投的球，到了國際賽可能只是一次不合理進攻。這也是台灣籃球近年最需要面對的矛盾：職籃舞台變大了，本土球星聲量變高了，但真正能在亞洲一級強度穩定輸出的人，仍然不夠多。相較之下，25歲的馬建豪與譚傑龍反而打出一點值得期待的訊號。馬建豪9投3中拿下8分，雖然效率不算驚人，但至少敢出手、敢對抗，也願意在國際賽節奏中尋找機會；譚傑龍得分不多，卻在有限時間內展現效率。這兩人的表現提醒中華隊，年輕世代不是沒有人，而是有沒有被更早、更穩定地放進國家隊養成計畫。國際賽經驗不是臨時補課，年輕球員也不能只在主力失常或比賽破局時才被推上場，馬建豪、譚傑龍、游艾喆這批球員，必須更早承擔角色，更早習慣高強度對抗，也更早被放進未來核心的培養邏輯。中華男籃目前仍仰賴陳盈駿、林庭謙、高柏鎧等少數主力撐起基本盤，但老將不可能永遠救火，歸化球員也不可能解決所有問題。真正決定未來高度的，是28歲黃金世代能不能升級，25歲新世代能不能接班。阿巴西與盧峻翔仍有能力，也仍有時間修正，但他們不能只是在國內聯賽當招牌，否則「本土第一人」的招牌，在FIBA賽場上只會被重新檢驗，甚至被砸得更響。