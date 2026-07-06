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▲中華隊世界盃亞洲區資格賽交手同戰績的中國隊，受制於身高差距、身體條件劣勢，上半場就落後將近30分，陷入苦戰。（圖／取自FIBA官網）

2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽第一輪第三階段今（6）日上演備受矚目的「海峽大戰」，由中華男籃強碰宿敵中國隊。相較於雙方上一次交手僅有7分差距，此役中華隊在上半場就陷入26分的巨大落後，終場以74：92慘敗，晉級第二輪的形勢陷入被動。賽後記者會上，中華男籃總教練圖齊（Gianluca Tucci）被問到兩場交手中國的比賽出現巨大差距的主因，圖齊坦言，「開局的衝擊力」與「身材的絕對劣勢」，是導致這場慘敗的兩大關鍵。回顧前一次交手，中華隊前3節一路領先，直到第4節才被中國隊逆轉，此役則是從頭落後到結束，圖奇指出兩戰之間的差異正是開局的衝擊力，「上一場比賽，我們在一開始的外線命中率很好，這讓我們前3節都打得很有信心。」圖奇進一步說起今日的慘敗：「但今天我們一開賽就立刻陷入10分的落後。在這種層級的國際大賽中，開局的氣勢就決定了比賽的一半，今天糟糕的開局直接給了中國隊更好的信心，也嚴重打擊了我們的反擊氣勢。」圖齊直言，一開賽就落入雙位數落後的無底洞，讓球員心理壓力巨大，零星的攻勢根本無法抗衡中國隊有備而來的身高優勢與強悍防守。除了心理層面的打擊，圖齊也談到台、中兩隊在身材上無法逾越的硬傷。面對中國隊高大長人陣的禁區壓迫，中華隊在進攻端打得極為艱難：「我認為今天我們的每一位球員都已經盡了最大的努力。但很明顯地，兩隊在身體對抗與身材上的差距非常、非常巨大。」圖齊分析道：「在這種肉搏戰中，當我們的三分球無法投出足夠的命中率時，進攻就會徹底陷入掙扎，這正是我們今天所遭遇的困境。」由於次節中國隊外線大開砲，加上中華隊外線徹底熄火，無法拉開進攻空間的下場，就只能眼睜睜看著分差被不斷擴大。