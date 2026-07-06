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自稱自己「睡完所有頂流男星」的30歲中國網紅司曉迪，今（6）日又在微博公佈多張與頂流偶像鹿晗的親密合照，引發熱烈討論，對此鹿晗透過工作室發聲明否認。在這起事件延燒之際，《NOWnews今日新聞》也盤點近年娛樂圈幾起「小網紅對上頂流明星」的代表性事件，其中吳亦凡因性侵案落網最為震撼。2021年，中國網紅都美竹公開發文，指控吳亦凡涉嫌以聚會、酒局等方式接近年輕女性，並涉及性侵等犯罪行為，引發中國娛樂圈震撼。吳亦凡第一時間全面否認，甚至公開表示若相關指控屬實，自己願意承擔法律責任。事件延燒後，北京警方介入調查，吳亦凡於2021年遭刑事拘留，後續因犯下強姦罪、聚眾淫亂罪，遭法院一審判處有期徒刑13年，二審維持原判。這起案件也被視為近年華語娛樂圈最具代表性的「頂流塌房」事件之一，更是少數從網紅爆料一路發展成刑事定罪的案例。2020年，男團R1SE成員任豪因感情風波受到關注。除了前女友發文控訴外，網紅Sue小姿（Sue小菲）也公開表示，自己是在不知情的情況下與任豪交往，對方甚至使用化名「李天琦」與她相處，並公開聊天紀錄、共同出遊照片等內容作為佐證。事件曝光後迅速登上微博熱搜，不少網友質疑任豪在感情關係中腳踏多條船，也讓他原本經營的陽光偶像形象受到重創。雖然整起事件並未進入司法程序，但仍成為中國娛樂圈「網紅爆料偶像翻車」的代表案例之一。同樣是R1SE成員的焉栩嘉，2020年遭網紅「小盒魚」發文爆料，女方不僅公開完整交往時間軸，還曬出親密合照、聊天紀錄等內容，指控焉栩嘉在交往期間劈腿、冷暴力。之後又有其他女性出面爆料，使事件持續延燒。焉栩嘉事後發文道歉，坦承自己在感情處理上不夠成熟，但相關風波仍讓偶像形象受到重創，也成為近年娛樂圈以「完整時間軸＋私密照片」爆料頂流偶像的經典案例。