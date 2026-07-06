巴威颱風（國際命名：Bavi）來勢洶洶！中央氣象署今（6）日下午更新資料，最新「120小時颱風暴風侵襲機率」中，北北基桃、宜蘭已經突破70％，其中基隆市75%機率最高；巴威颱風路徑未來兩天還有修正空間，中心是否登陸台灣有待觀察，若真的登陸，暴風勢必會籠罩全台。
根據氣象署公布的120小時颱風暴風侵襲機率圖，北台灣多個縣市首當其衝，目前北北基桃、宜蘭等5個縣市的暴風侵襲機率都已經突破70％。基隆市75%、台北市73%、宜蘭縣73%、新北市72%、桃園市70%、花蓮縣則是69%。
其餘地區方面，竹苗落在63％至66%、台東53％、中彰投56%至57％、雲嘉南40％至53％，高雄37％；隨著巴威颱風路徑不斷修正，暴風侵襲的範圍也會逐漸明朗。
針對巴威颱風的路徑，氣象署指出，它周四白天開始逐漸北轉，屆時有極高的機率發布海上颱風警報，由於巴威的環流與暴風半徑相當廣闊，最快周四深夜至周五白天，就有可能接著發布陸上颱風警報。周五、周六（7月10日至7月11日）將是颱風最接近台灣的時刻。
受到巴威颱風廣闊環流的影響，氣象署提醒，周四北台灣就會出現不定時的零星陣雨或雷雨。到了周五及周六，全台都有明顯雨勢，特別是北部地區、中部山區以及宜蘭，要嚴防豪雨以上等級的強降雨發生。由於颱風暴風半徑極大，無論颱風中心最終是否直接登陸，都會對全台灣的陸地造成顯著的風雨衝擊。
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其餘地區方面，竹苗落在63％至66%、台東53％、中彰投56%至57％、雲嘉南40％至53％，高雄37％；隨著巴威颱風路徑不斷修正，暴風侵襲的範圍也會逐漸明朗。
受到巴威颱風廣闊環流的影響，氣象署提醒，周四北台灣就會出現不定時的零星陣雨或雷雨。到了周五及周六，全台都有明顯雨勢，特別是北部地區、中部山區以及宜蘭，要嚴防豪雨以上等級的強降雨發生。由於颱風暴風半徑極大，無論颱風中心最終是否直接登陸，都會對全台灣的陸地造成顯著的風雨衝擊。
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