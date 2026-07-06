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▲衛生福利部中央健康保險署 顏家瑞副署長致詞（圖／異位性皮膚炎病友協會提供）

▲臺灣皮膚科醫學會 趙曉秋理事長簡報分享（圖／異位性皮膚炎病友協會提供）

▲異位性皮膚炎病友協會 朱家瑜名譽理事長簡報分享。（圖／異位性皮膚炎病友協會提供）

▲中重度異位性皮膚炎病友 Alice 治療經驗分享（圖／異位性皮膚炎病友協會提供）

一名30餘歲、正值事業衝刺期的Alice，自幼便受到中重度異位性皮膚炎的困擾。嚴重復發時，她全身紅腫、脫皮，甚至滲出組織液，導致衣物與傷口緊緊黏合，每次撕開都伴隨著強烈的劇痛。身為職場工作者，Alice常因突如其來的深層癢感而無法專心思考，被迫必須請假休息。除了影響職涯發展與專業表現，皮膚病灶也讓她在人際互動中陷入自卑與退縮，甚至一度對生活失去信心。Alice一路抗病的無奈，正是全台無數中重度異位性皮膚炎病友的縮影。為降低治療門檻，並協助病友達到長期穩定控制，衛生福利部中央健康保險署已將新型生物製劑正式納入健保且給付使用2年，可使千位中重度病友受益，有助於降低病友治療負擔，也提升治療的可近性。異位性皮膚炎是一種需長期管理的全身性慢性免疫疾病，根據台灣健保資料庫進行的流行病學研究，在異位性皮膚炎病友中，中度及重度比例分別為19.3%與7.4%，社團法人臺灣皮膚科醫學會理事長、成大醫院皮膚外科主任趙曉秋指出，中重度病友平均每年近4.5個月（約全年三分之一）處於急性復發期，每人每年平均經歷9次復發，且每次持續長達15天，反覆復發已成為病友生活中難以擺脫的日常。趙曉秋理事長進一步表示，中重度異位性皮膚炎不僅伴隨相當的醫療資源使用與醫療費用，也與多項共病風險相關1-6。研究顯示，中重度病友罹患三高（高血壓、高血糖、高血脂）及心血管疾病等共病的盛行率高於一般族群，且代謝性疾病及缺血性心臟病的盛行率與病程持續時間呈現正相關1。生活、睡眠與身心健康同樣深受影響，研究顯示，重度病友在工作上的障礙程度是輕度病友的2.6倍，中度病友則是1.8倍；另一研究則顯示，中重度病友出現焦慮與憂鬱的比率亦相對較高，甚至有多數中重度病友的生活品質低於心臟病與糖尿病病友。面對多重的疾病負擔下，更凸顯異位性皮膚炎「長期穩控」的重要性。趙曉秋理事長強調，異位性皮膚炎的治療不應僅止於短期止癢或暫時緩解，而是必須鎖定疾病核心，透過改善皮膚屏障與控制發炎反應，才能有效降低反覆復發的頻率與強度，進而減少身心消耗、改善生活品質。然而，臨床上病友的期盼，現實中卻往往充滿挫折。趙曉秋理事長指出，中重度病友在評估治療時，最深切的期盼是達成皮膚病灶清除，其次才是止癢效果與副作用的考量。因此，若傳統的局部治療無法有效控制病情，建議採用生物製劑治療，不僅能抑制發炎反應，亦可調節與慢性搔癢相關的神經傳導路徑，為病友帶來更全面且長效的治療契機。面對病友渴望病灶清除與長效治療的需求，異位性皮膚炎病友協會名譽理事長、臺大醫院皮膚部教授朱家瑜表示，醫師會依據病友身體各部位與症狀的嚴重程度（EASI評分）來判斷病情程度，再進一步提出合適的治療方案，其中EASI評分（0–72分）介於7.1-21分者屬於中度異位性皮膚炎，若高於21分則會被認定為重度異位性皮膚炎。朱家瑜教授補充說明，異位性皮膚炎的核心病因在於第二型免疫反應的異常過度活化，其中「介白素IL-13」正是導致免疫系統失能與引發劇烈癢感的關鍵根源之一。當IL-13過度表現時，可能影響皮膚屏障功能，使肌膚對外界刺激更加敏感，進而誘發更多發炎因子，造成惡性循環。所幸，現已有能阻斷關鍵IL-13路徑的新型生物製劑於臨床試驗證實能有效地降低癢感與改善異位性皮膚炎病灶，協助病友達長期穩定控制。朱家瑜教授提醒，傳統治療在部分病友身上能發揮一定效果，但往往受限於療效、副作用及穩定性。相較之下，新型生物製劑因具備長效特性，且安全性已於臨床研究中評估，在臨床上使用無需配合額外的事前風險管理計畫，大幅減少病友往返醫院的頻率，也無須再時刻擔心停藥後病情劇烈起伏，為中重度病友提供更穩定、安全的治療選擇。然而，過去高昂的自費門檻常讓病友望而卻步，如今健保新制的上路，為符合條件的病友提供了可負擔的長期治療機會。根據健保規範，新型生物製劑的申請條件包含：病友需屬於慢性中重度之異位性皮膚炎，且必須經照光治療及其他系統性（全身性）治療無效；若因光過敏、白化症等醫療因素無法接受上述治療者，亦可由皮膚科及風濕免疫科醫師協助提出健保申請。朱家瑜教授強調，過去病友申請健保條件用藥不易，如今，新型生物製劑讓中重度病友有多元的治療選擇，能夠與醫師配合建立長期的治療計畫，朝著長期穩控的目標邁進。穩定且持續的治療計畫，是中重度異位性皮膚炎病友控制病情的重要關鍵。趙曉秋理事長與朱家瑜教授共同呼籲，隨著精準醫療的躍進與健保新制的上路，中重度異位性皮膚炎已不再是無法擺脫的終身陰影，鼓勵病友應勇敢跨出第一步，透過規律回診與醫療團隊共同制定長期治療計畫，以達成長效穩控的疾病管理目標，減少反覆復發的困擾，逐步提升整體生活品質。