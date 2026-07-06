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▲歐洲模式（ECMWF）系集預報顯示，巴威颱風可能由台灣東北方近海通過。（圖／歐洲模式）

▲巴威颱風路徑備受關注，Google FNV3 AI模式6日下午最新預報顯示，颱風中心可能由宮古島一帶北上。（圖／Google DeepMind）

強烈颱風巴威來勢洶洶，經過關島後將持續朝著台灣東方外海靠近。根據歐洲模式（ECMWF）下午最新資料，路徑預報悄悄向東北修正，與AI模式逐漸接近。根據中央氣象署今日下午14時最新資料，中心位置在北緯 14.9 度，東經 144.0 度，過去移動方向為西北西，移動時速 21公里，中心氣壓 895百帕，近中心最大風速每秒 60 公尺，瞬間最大陣風每秒 75 公尺，七級風平均暴風半徑 350 公里，十級風平均暴風半徑 150 公里。依照中央氣象署預測，颱風將在周五至周六這段時間，由西表島至石垣島一帶穿越，向台灣東北方外海移動。日本氣象廳下午的預報則顯示，颱風強度未改變，路徑預測部分，氣象廳同樣預估將在周五下午後到週六這段時間，颱風中心將通過西表島。由國家災害防救科技中心彙整的各國路徑預測顯示，大多數預測巴威颱風中心可能由西表島至石垣島之間向西北移動。稍早歐洲數值模式預報也出爐，可看到歐洲模式系集預測較昨日的路徑稍稍北調，原先主要路線為登陸東北部，稍早已調整為由東北角擦過，系集預報則顯示主要行經東北部至北部外海，逐漸向AI模式靠攏。美國GFS主要路線也調整至東北部近海通過，相較於原先預測登陸有所調整。至於三大主流AI模式最新預報資料，Google FNV3系集預測，由宮古島一帶北上且有收束趨勢；歐洲AIFS則更為東偏，由宮古島東側向西北行；原先距離台灣較近的Google GenCast（GENC）也改由西表島與石垣島之間穿越，向西北方向移動。