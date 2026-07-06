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為提供市民更有感的便利服務體驗，由市府財政稅務局透過跨機關合作、簡化行政流程及主動到府服務，讓辦稅更省時、便利，也讓身心障礙者、高齡長者及行動不便民眾感受到市府貼心又有溫度的服務，落實關懷弱勢、尊重多元的施政理念外，市長黃偉哲更特別邀請口足畫家楊恩典老師親臨臺南開展，期透過楊老師生命的力量，鼓勵更多民眾，見證友善城市的溫度。「稅月有藝．生命有光－楊恩典口足畫家作品展」開幕活動將於115年7月8日下午2時於財政稅務局2樓藝文走廊舉辦。楊老師也將親臨現場，分享挑戰的生命歷程，帶領大家感受生命力量與藝術光芒，黃市長誠摯邀請市民朋友一起到場，共享這場充滿感動與希望的藝術饗宴。展覽自115年7月8日至9月30日上班日(上午9:00~12:00、下午1:30~4:00)展出，以「藝象萬千」為主題，展出楊恩典老師多件代表作品，包括花鳥畫作，以及彩繪包包、絹扇、木盤等多元創作。細膩筆觸搭配繽紛色彩，不僅描繪自然萬物之美，更把藝術融入生活，每件作品更是楊老師突破身體的限制，創作屬於自我人生光芒的精彩代表作。藉由此次展覽，除了傳遞正向力量，財稅局代理局長陳家慶表示，該局已推出多項身心障礙者租稅優惠及暖心便民措施。其中，全國首創與社會局、民政局攜手推出跨機關一站式申辦服務，在「身心障礙者專用停車位識別證申請表」新增勾選欄位，民眾申請停車位識別證時，即可同步申辦使用牌照稅免稅，免去往返不同機關及重複填寫資料的麻煩，讓符合資格的民眾更快、更輕鬆享有租稅優惠。此外，廣受市民好評的「稅務宅配通」服務，也持續把稅務服務送到民眾家中。凡設籍臺南市65歲以上長者、身心障礙者、行動不便者、遭逢重大變故者、照顧重症家屬無法外出者，以及產後2個月內產婦，都可申請專人送件到府服務，真正做到「服務到家、貼心到心」，讓有需要的民眾免出門也能安心辦稅。黃市長表示，便民服務不只是流程再精簡，更是市府照顧市民的重要承諾。未來將持續深化跨局處合作，推動智慧化、人性化服務，秉持「政府多做一步、民眾少跑一趟」的理念，讓每一項服務都更貼近市民需求、更有溫度。這個夏天，不妨走進財稅局，看見楊恩典老師如何用雙腳揮灑色彩、用生命感動人心；也一起體驗臺南市持續打造友善共融、充滿溫度的便民服務，在欣賞藝術的同時，收穫一份勇氣、一份感動。臺南市政府財政稅務局 廣告