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▲盧瑟妃表示，主持並不是黃偉晉（如圖）真正想做的事，本人一聽震驚到五官扭曲。（圖／翻攝自八大電視娛樂百分百YouTube）

▲盧瑟妃（左圖）稱讚黃偉晉很會唱歌，生來就有這樣的才能，預言對方真正掌握大權時，就有機緣做自己想做的音樂。（圖／翻攝自八大電視娛樂百分百YouTube）

韓國女巫盧瑟妃參加實境秀《天機試煉場》因為精準感應出已故登山家高薇英的死亡真相而一戰成名，她近日來台上節目《娛樂百分百》，指出主持人黃偉晉志不在主持領域，4年後有機會可以發揮本身的才華、做自己想做的事，此話一出，讓黃偉晉全身起雞皮疙瘩，震驚地說：「怎麼知道啊...天啊！」盧瑟妃在節目中對黃偉晉表示：「其實你本身沒有很想要做主持，你是特意把情緒拉起來配合大家做這個工作，4年之後你會有機會發揮你的才華，你會落淚跟自己說『我終於達到我想做的事情』。」聽了盧瑟妃這麼一說，黃偉晉立刻雙手抱胸、驚訝到張大嘴，久久不能自已，他坦言，自己最初想要以唱歌為主，但時代變了，藝人必須斜槓發展，對於主持的確不能說真的喜歡，但也不會用負面的想法去看這件事，「還是很驚訝（盧瑟妃）一下就刺穿我最原始的想法，如果有好好唱歌的形象跟機會，那是我最想要做到的！」盧瑟妃聽了翻譯解說後，再次跟黃偉晉說：「你是真的很會唱歌的人，生來就有這樣的才能，等你真正掌握大權就會有一個機緣，你就可以做自己想做的音樂，你就是創造流行的那個人！」讓他驚嚇到大叫：「怎麼知道啊...天啊！這是我一直在想的事情耶...」該節目片段在社群平台引發網友熱烈討論：「我立刻爆炸！我立刻要嘶吼」、「好準，我之前看節目就覺得好玄好想算命，超神，有算出我今年會分手真的分了」、「偉晉唱歌超好聽...但似乎缺一個機緣爆紅...」、「希望偉晉可以慢慢走向屬於他的舞台！」