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小暑7月7日登場！由來、習俗、5大禁忌與開運法一次看

小暑由來

▲小暑是二十四節氣中代表盛夏來臨的重要節點，今年落在7月7日上午。（示意圖／photoAC）

小暑習俗

▲吃芒果是小暑節氣的習俗之一，但要記得適量。（圖／記者鍾怡婷攝）

小暑禁忌

▲小暑建議不要冷氣吹太涼，否則內外溫差太大容易影響身體。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

小暑開運

▲小暑節氣建議清理家中與錢包中的雜物，以象徵去除穢氣，也可以趁機好好整理錢包。（示意圖／記者陳明中攝）

今年小暑於國曆7月7日上午9時56分40秒交節氣，象徵夏季炎熱正式展開。小暑位於夏至與大暑之間，雖未達全年最熱時刻，但已能明顯感受到高溫威力，並進入小暑、大暑到立秋的「三伏天」時期。《NOWNEWS今日新聞》整理了小暑節氣的由來、習俗、禁忌以及開運方式，提供給讀者一次看完，迎接清爽順利的下半年運勢。今年二十四節氣中的「小暑」將於國曆7月7日上午9時56分40秒交節氣，農曆日期為5月23日。小暑位於夏至與大暑之間，代表天氣將逐漸進入炎熱階段，雖尚未達到全年最酷熱時期，但已能明顯感受到盛夏高溫的威力。小暑是夏至之後、大暑之前的節氣，象徵夏季炎熱開始加強。從小暑、大暑到立秋，通常被視為全年最炎熱的時段，民間稱之為「三伏天」。古人曾說：「伏者，謂陰氣將起，迫於殘陽，而未得升，故為藏伏。」意指陰氣被陽氣壓制而藏伏於地下，因此地面特別炎熱。此外，小暑也是農作物生長的重要時期。此時氣候溫暖、雨水充足，農事活動進入繁忙階段。愛吃水果的人也會發現，這段時間芒果大量上市，因此民間流傳著「小暑吃芒果，大暑吃鳳梨」的俗諺。相傳古代皇帝會在農曆六月六日舉行「曬龍袍」儀式，民間則會將衣物、棉被、書籍與圖畫等拿出來曝曬。透過陽光照射，可以去除梅雨季節累積的濕氣，預防黴菌滋生，也有維持居家衛生的寓意。「小暑吃芒果」是常見俗諺，此時正值芒果盛產季節，果實香甜多汁且富含營養，是夏季代表性水果。不過中醫認為芒果屬於「濕毒」水果，部分體質較敏感者可能出現皮膚紅腫、發癢或起疹等過敏反應，因此食用時應避免接觸果皮，並注意適量攝取。小孟老師表示，小暑通常落在每年7月7日前後，象徵天氣逐漸炎熱，古人有「小暑大暑，上蒸下煮」的說法，形容酷暑來臨。依照民俗說法，小暑期間有以下5項禁忌，可作為生活參考：小暑期間高溫與紫外線增強，長時間在戶外曝曬可能影響皮膚健康，也較容易中暑。此時天氣炎熱，過度食用辛辣、油膩食物容易使身體上火，並增加腸胃負擔。室內外溫差過大可能導致頭暈、身體不適，應適度調整冷氣溫度。民俗認為小暑午後雷雨頻繁，有「水淹上門」之意，因此不宜進行安門等相關工程。命理師柯柏成表示，小暑在傳統民間有祭拜土地公、祈求下半年五穀豐收與財源廣進的習俗，因此被視為求財開運的重要時機。最推薦的祭拜時間為當天上午9時至11時，正好跨越交節氣前後，象徵正陽之氣最旺，適合向土地公祈福納財；若當天無法安排，也建議不要拖過下午5時。除了祭拜之外，實際行動上的「清除」也被視為開運重點。由於小暑象徵濕熱開始加重，家中若有過期食物、腐敗氣味或油膩廚房，民俗上認為容易形成穢氣與滯氣。錢包內的過期發票、無用卡片與雜亂收據也應整理清除，以象徵迎接清爽順利的下半年運勢。小孟老師也分享一種簡單的小暑開運法：準備一張黃色紙，剪出3個圓形，象徵太陽與「三陽開泰」，再放入紅包袋中，置於皮夾內保存3天後丟棄，藉此象徵迎接旺盛陽氣與財運，為下半年帶來好運。