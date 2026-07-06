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世界男籃世界盃資格賽亞洲區小組賽上演眾所矚目的「海峽大戰」，中國男籃最終以92：74戰勝中華男籃。中華男籃「後場雙槍」陳盈駿與林庭謙在比賽中展現的頂級CBA球星水準，聯手狂砍47分，但由於中鋒高柏鎧出現犯規麻煩，導致球隊身材出現劣勢，成為敗因。中華男籃本次由核心控衛陳盈駿、林庭謙以及新歸化中鋒高柏鎧（Brandon Gilbeck）組成進攻鐵三角。中國媒體人孔德昕分析，中華隊的戰術相對單純，主要依賴陳盈駿與林庭謙的擋拆發起，搭配高柏鎧的順下破壞力。中國隊因為對這兩位CBA明星後衛極其熟悉，上半場成功集中力量掐斷雙槍的接球與出手空間。更關鍵的是，高柏鎧在上半場早早陷入犯規麻煩。數據統計顯示，高柏鎧此役出賽34分14秒期間，中華隊的淨勝分是0分，可以和中國隊對抗；然而在他因犯規坐在板凳上的短短不到6分鐘內，中華隊瞬間被中國隊利用內線絕對優勢狂轟濫炸，慘輸18分，這也成為中華隊全場大比分落後的一舉奠定分水嶺。然而，中華男籃在下半場展現了驚人的調整能力與韌性，下半場反而淨勝中國隊8分。媒體人勇方方指出，中國隊教練組在下半場對敵方的應對做得非常糟糕，明知中華隊主要是擋拆進攻，卻還是被陳盈駿和林庭謙撕裂防線。林庭謙與陳盈駿全場分別狂飆28分與19分（兩人合砍47分），且絕大多數分數都是在下半場斬獲。勇方方在社群平台上大讚：「他們證明了自己作為CBA頭部（頂尖）後衛的水平，而咱們這邊能匹配上的只有趙繼偉。說實話，這個局面讓人對於下一階段碰上西亞球隊有些擔心，不過先活著是真的！」他也建議，中國隊應多給具有創造力的年輕小將龐崢麟更多上場時間以累積經驗。此戰過後，中國男籃以3勝3敗鎖定晉級資格。世界盃資格賽第二階段中國隊將與D組（黎巴嫩、卡達、沙烏地阿拉伯）合併，屆時的每一場比賽都至關重要。至於中華男籃能否搭上晉級末班車，則必須寄希望於同組稍晚日本對陣韓國的賽果。如果日本成功擊敗韓國，韓國與中華隊的戰績同為2勝4敗，由於中華隊在小組賽曾兩度擊敗韓國，在優先比較相互勝負關係的情況下，中華隊將能以小組第3名驚險出線，而中國隊也能帶著3勝1敗的優勢分進入下一階段；若韓國勝出，中華隊則將遺憾遭到淘汰。