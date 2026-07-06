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▲2021年、2022年受到供應鏈阻塞及消費性電子產品，所幸後續隨著需求回溫、台廠技術及專利搶得先機，出口撥亂反正，去年出口20億美元創新高，今年1至5月年增14.5%，有望再破新高度。（圖／經濟部統計處提供）

從中國轉向韓國、越南 行動裝置鏡頭今年有望再創高

過往受到蘋果手機概股，光學儀器及設備製造業中的行動裝置鏡頭一向都是當紅炸子雞，甚至讓大立光成為「股王」。但2021年、2022年受到供應鏈阻塞及消費性電子產品，所幸後續隨著需求回溫、台廠技術及專利搶得先機，出口撥亂反正，去年出口20億美元創新高，今年1至5月年增14.5%，有望再破新高度。台灣光學儀器及設備製造業主要包含行動裝置鏡頭、其他光學元件（含透鏡）、其他光學儀器及零配件等產品之製造。其中以行動裝置鏡頭產值占比最大，其他光學元件（含透鏡）居次。回顧台灣光學儀器及設備製造業發展，往往都與蘋果手機的拍照功能密切相關，當蘋果手機頻繁推出高畫質手機，對於鏡頭數量及規格要求提升，推升行動裝置鏡頭需求，更讓大立光、玉晶光等光學大廠股價頻頻創高，更讓大立光成為台灣股王，在 2017 年創下每股 6,075 元 的台股歷史天價。但是2021年、2022年受到疫情及俄烏戰爭影響，全球出現供應鏈阻塞，再加上全球消費性電子產品需求轉冷，致行動裝置鏡頭出口呈負成長，也讓光學儀器及設備製造業產品產值產值衰退17.7%、7.5%。隨著高階手機訂單回溫、行動裝置鏡頭規格逐步升級，以及2024年先前所形成的供應鏈瓶頸終於完成「去化庫存」，光學儀器及設備製造業產值回升至1184億元，年增15.9%。統計處表示，2025年光學儀器及設備製造業產值同樣也達到1164億元，但仍舊無法與2024年的特殊狀況相比，略為衰退1.7%；但今年1到4月產值已經年增6.7%，有機會甩掉去年陰霾，再戰新高。而在出口方面，行動裝置鏡頭生產以外銷市場為主，外銷比率近9成8，2024年出口增幅呈2位數成長，2025年出口達20億美元，創歷史新高，續增6.4%，本年1至5月續成長14.5%，相當機會站上新高度。受美中貿易與科技爭端，全球供應鏈重組，終端消費性電子產品產線由中國逐漸移出等因素影響，我國行動裝置鏡頭出口中國大陸及香港自2019年之71.4%高點降至2025年43.9%，減少27.5個百分點。銷往越南占25.8%次之，主因智慧型手機及筆電組裝代工廠紛紛前往越南投資設廠，帶動對我國行動裝置鏡頭需求。而近年受惠我國行動裝置鏡頭成功進入韓國國際品牌廠供應鏈，致行動裝置鏡頭銷往南韓占比由近十年低點2019年5.6%，攀升至2025年25.5%，大幅上升19.9個百分點。