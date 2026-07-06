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▲女粉絲快速衝到車窗旁邊，把手伸進去丟禮物，讓李多慧快嚇死。（圖／讀者提供）

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧是出了名的寵粉，每次結束工作也都會跟附近粉絲打招呼。昨（5）日李多慧開車離開球場時，趁著等紅燈空隙，她也打開車窗跟粉絲隔空互動，怎料這時有一名瘋狂女粉不顧安危，居然衝上馬路，往李多慧副駕打開的車窗丟自製小禮物；突如其來的舉動讓李多慧嚇傻，當場露出驚慌表情，這反應令其他粉絲心疼，影片也在社群引發討論。李多慧昨天下班時，獨自開車離開，她搖下車窗跟周圍粉絲打招呼，怎料等紅燈時，一名女粉絲突然衝上馬路，往車窗內丟東西。只見李多慧當時的反應很緊張，被嚇到往後退，整個人抖了好大一下，還忍不住尖叫，後來發現來者是粉絲後才稍稍鬆了口氣，隨後等到綠燈就起步離去。這名女粉絲的衝動舉動令現場其他粉絲不滿，認為她嚴重嚇到李多慧，且不顧道路安全，是不良示範。影片在網路上曝光後，也吸引6萬多人觀看，大家紛紛留言撻伐：「太扯了，而且把禮物丟進多慧車子裡面這舉動也很危險，萬一丟的是危險物品害多慧受傷，那個人是要負責是不是」、「多慧前面就已經說過了下次再送，結果這咖還穿越車道衝出去」、「多慧嚇都嚇死了，真的不要一直破壞規則」。一名資深球迷也向《NOWNEWS今日新聞》補充說明現場情況，表示當時李多慧已經有拒絕過女粉絲，說禮物下次再拿，結果女粉絲還是堅持要在她開車時，丟進去給她，非常沒禮貌。球迷也認為，如果女粉絲丟的東西是危險物品或是易碎物品，也可能會害李多慧受傷。先前才發生啦啦隊女孩汶汶遭恐怖粉絲襲擊割頸的事件，只能說李多慧會被嚇到不是沒有原因的，希望所有粉絲都能好好守秩序，愛護自己的女神。