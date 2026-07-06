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Nike超商新神鞋未開賣先挨告！美國7-11怒指控：抄襲招牌配色

▲Nike日前爆出將推出Nike Air Max 95新品，將以7-11為靈感打造限定外型，但還未開賣就引來對方提告。（圖／翻攝自footdistrict網站）

不只致敬顏色！Nike新鞋「還選在7/11」開賣：控侵權求下架

甚至挑在7月11日開賣，這天是美國每年慶祝「7-Eleven Day（7-11日）」，當天美國多家門市皆會舉辦免費送思樂冰（Slurpee）活動，但在年度重要日子前，Nike卻推出相關配色新鞋，可能放大雙方連結效果，增加市場誤解風險。

▲Nike這款即將發售的Air Max 95新配色，與7-11經典招牌橘、綠、紅三色條紋設計相似。（圖／翻攝自footdistrict網站）

▲Nike新運動鞋與7-11招牌配色相似，引發官方不滿請求法院要求停賣，並將追討損害賠償。（圖／取自unsplash）

Nike Air Max 95「7-11配色」售價曝！引發商標大戰恐停賣？

但稍早記者查詢Nike官網，目前商品預覽頁面從官網下架，這次雙方商標大戰是否會影響正式發售，一切仍待官方宣布。

▲稍早記者查詢Nike官網，目前商品預覽頁面從Nike官網下架。（圖／Nike官網）

7-11不忍了！運動鞋老牌霸主Nike將推出Nike Air Max 95限定配色，並以7-11招牌顏色為靈感，雖然並非官方正式聯名，但已引發鞋圈關注。，雙方商標大戰自此開打。Nike日前爆出將推出Nike Air Max 95新品，將以7-11為靈感打造限定外型，以7-Eleven招牌經典橘、綠、紅配色為基調，並挑選在7月11日上市，滿滿致敬意味卻惹來7-11不開心。根據報導指出，7-11指控，NIKE這款即將發售的Air Max 95新配色，與長期作為旗下門市招牌與品牌辨識過於接近，但並未經授權使用與品牌高度相似的橘、綠、紅三色條紋設計，容易讓外界誤以為是官方合作或授權商品，涉嫌侵犯商標權。不只如此，Nike Air Max 95「7-Eleven」限定配色，7-Eleven批評，Nike在產品設計與行銷策略中，可能有意利用品牌知名度進行設計，藉由消費者對7-Eleven既有印象來提升商品銷售與關注度。此外，根據7-Eleven訴狀請求，包含要求法院下令禁止Nike販售該鞋款，並召回已流入通路的產品，同時，還要追討損害賠償以及返還相關銷售利益，同時涵蓋律師費等支出等。據了解，Nike在2020年曾為了慶祝東京奧運首次出現滑板項目，進一步推出7-ELEVEN x Nike SB Dunk Low鞋款，但因新冠疫情爆發導致奧運延期，最終無緣正式發售。在近期又推出Nike Air Max 95限定新品，致敬了7-Eleven的經典招牌橘綠紅色調，以其為靈感而打造，在消息傳出後就吸引鞋圈討論度。Nike Air Max 95「7-Eleven」貨號為IR1944-102，預計將在7月11日發售，僅提供男鞋尺碼，價格則定為210美元（約新台幣6630元）。先前部分運動鞋網站或特定零售商如Foot District、StockX已率先上架商品相關資訊。