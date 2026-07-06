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陳嘉宏震驚萬美玲的桃園勢力 林秉宥嘆：他們家覺得這都沒什麼

國民黨桃園市立委萬美玲之子佀廣洋，在宣布投入2026桃園市議員選舉後，昔日黑歷史如潮水般一波波湧入，而他在神隱數日後終於發聲，除對部分事件致歉外，其餘爭議則一概否認，更強調若再有不實指控，將交由司法調查。對此，民進黨新北市議員林秉宥戳破一大重點，像他這樣還敢參選，就表示「他們家覺得這都沒什麼，道歉就好了」。媒體人陳嘉宏指出，佀廣洋不否認有在同學頭髮上塗白膠，承認有對女同學取綽號造成傷害，承認因為外送餐點耽誤、侮辱外送員出車禍，還承認推倒亞斯伯格症同學，甚至承認高中時候玩「球板」簽賭被移送少年法庭。不過佀廣洋否認偷吃補習班同學雞排，否認讓全校一起陪他重考，以及要求警衛罰寫他名字等等。陳嘉宏認為，單就承認的部分，佀廣洋的確就是一個從小到大的慣性霸凌者，他需要的不是道歉，而是退選。至於他媽媽萬美玲，縱容佀廣洋從小到大的慣性霸凌，就算沒有百分百的責任，也有七成的責任；但她面對記者詢問時居然還敢擺臭臉，這個立委在桃園是什麼樣的三頭六臂？隨後，議員林秉宥也轉發陳嘉宏該篇貼文直言，台灣人很吃浪子回頭這套，但說真的，如果是他自己，根本不敢出來接受社會的檢驗；但像佀廣洋這樣還敢參選，就表示他們家覺得這都沒什麼，道歉就好了。一句話也引發多數網友共鳴，累積七百多人按讚、留言。