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67所學校、托嬰中心及照護機構都曾使用

▲台中市政府公布最新的受影響學校清單。（圖／台中市政府提供，2026.07.06）

中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標4倍，台中市政府持續跨局處追查問題油流向。最新清查結果顯示，目前累計已有4家團膳業者曾使用受影響批號油品，供餐對象涵蓋華盛頓中學、明道中學、衛道中學、台中女中等67所公私立學校，以及2所實驗教育機構。除了校園之外，社會福利機構也受到波及。台中市社會局表示，轄內共有9處社區照顧關懷據點、3家老人福利機構、2家身心障礙福利機構、1家兒少安置機構及3家私立托嬰中心曾使用問題油品，目前均已全面停止使用。台中市食品藥物安全處表示，市府持續針對末端販售通路及使用場所展開稽查，截至目前，食安處與經發局已累計查核公有市場、民有市場、夜市及大型賣場等618家次，要求業者全面下架問題油品，並持續追蹤流向及回收情形，同時輔導業者張貼安心公告，提升消費資訊透明度，降低民眾疑慮。教育局指出，今天再新增1家團膳業者曾使用受影響批號油品，新增供餐對象包括28所學校及1所實驗教育學校。累計共有4家團膳業者受影響，供應範圍涵蓋67所公私立學校、1所實驗教育學校及1所實驗教育機構，相關業者均已停止使用問題油品，並配合後續追查。社會局表示，目前確認曾使用問題油品的9處社區照顧關懷據點、3家老人福利機構、2家身心障礙福利機構、1家兒少安置機構及3家私立托嬰中心，均已完成停用措施。衛生局則指出，全市醫院及產後護理之家未再新增受影響案例，除1家產後護理之家委外月子餐業者曾使用相關油品並已停止使用外，其餘醫療及照護機構均未使用本案問題油品。