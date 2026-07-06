我是廣告 請繼續往下閱讀

串連台中與彰化交通動脈的重大建設「大肚和美橋新建工程」，今（6）日上午於台中端順利舉行全橋合龍典禮，象徵地方期盼20年的跨烏溪交通要道邁入最後關鍵階段。目前整體工程進度已達93%，維持穩定超前，預計將於今年10月底全線通車。未來啟用後，兩地原本需繞行超過10公里的路程，將由30分鐘大幅縮短至僅需1到3分鐘，為中彰生活圈寫下跨域治理的新里程碑。大肚和美橋跨河橋梁新建工程總經費高達32億元，主橋長度為1,440公尺，含引道總長達1,690公尺，橋寬22公尺。橋面空間規劃相當完善，包含雙向共 4 線汽車道、2 線機車優先道，並貼心設置自行車與人行共用道，全面兼顧各類通勤族與休閒民眾的通行安全。在經費分攤方面，該案由台中市政府與彰化縣政府對等各分攤50%，並獲得中央大力補助超過24億元（約占總經費四分之三）。其中，台中端透過內政部國土管理署「生活圈道路系統建設計畫」獲補助約11億8,735萬元；彰化端則透過交通部公路局計畫獲補助約12億1,918萬元。隨著通車進入倒數，地方跨黨派民代紛紛表達關切。國民黨立法院副院長、台中市長參選人江啟臣今特別出席合龍典禮；而民進黨台中市長參選人何欣純與預備參選彰化縣長的立委陳素月，先前也多次前往視察並積極追蹤進度。江啟臣致詞表示，這座橋讓地方企盼了整整20年，未來的效益不光是便利大肚與和美，更是台中與彰化兩個生活圈的共榮。他特別讚許以盧秀燕市長為首的「台中隊」積極發揮區域治理領頭羊的角色，打破行政本位，與彰化縣長王惠美及中央攜手合作，是「中台灣區域治理平台」的典範之作。何欣純則指出，大肚與和美僅一溪之隔，過去居民往返卻常需繞行近半小時，嚴重影響通勤、就學、就醫與產業運輸。她與立委陳素月、蔡其昌跨縣市合作，從規劃設計、爭取經費到排除流標問題一路持續協調，最終成功爭取中央投入超過24億元補助。何欣純表示，這證明了只要地方有需求、民代全力爭取、中央願意支持，重大建設就能一步一步往前走，通車後將大幅提升中彰生活圈的連結效率。