巴威颱風（國際命名：Bavi）周四（7月9日）北轉接近台灣，路徑通過北部海面機率最高，氣象專家賈新興表示，還有10%至20%機率登陸宜蘭或宜花交界；若維持目前路徑，將屬氣象署「第一類侵台路徑」，神似2018年的瑪莉亞颱風，當年造成北台灣連續2天大雨，部分縣市停班停課2天。
巴威通過北部海面機率最高 10%至20%恐登陸宜蘭
賈新興指出，巴威颱風周三前（7月8日）路徑持續往西，周四（7月9日）會出現北轉並靠近台灣，目前預估颱風中心從台灣北邊的石垣島附近通過機率高，大約10%至20％的機率會登陸台灣本島，若是登陸，地點可能位於「宜蘭」或「宜蘭花蓮交界」。
以目前巴威颱風路徑預估來看，將會被歸列在中央氣象署「颱風9大路徑」的第一類，也就是「通過台灣北部海面向西或西北進行」，從1911年以來，走這條路徑的侵台颱風佔比約為12.47%。
登陸會變「第二類路徑」 1996年賀伯颱風曾走過
賈新興說明，如果巴威颱風最後走的是「登陸台灣」的路線，將會被分在第二類路徑，也就是「通過台灣北部向西或西北進行」，1911年來占比為13.23%。歷史上知名案例，包括1996年登陸宜蘭的強颱「賀伯」，當時造成全台51人死亡，22人失蹤。
賈新興分享，若將範圍侷限在「強烈颱風、走第一類路徑」，近年最類似的案例包含2019年的「利奇馬」以及2018年的「瑪莉亞」，不過上述兩個颱風暴風半徑約280公里，此次巴威颱風高達350公里，威脅程度還是比較大。
巴威颱風對比2018年瑪莉亞 路徑、影響時間都神似
回顧2018年的瑪莉亞颱風，侵台時間落在7月10日、7月11日，和巴威颱風幾乎相同，氣象署都有發布海陸警報，當時北台灣山區及平地雨量最為顯著，台北北投累積雨量達407毫米，北台灣包括「新北、桃園、新竹縣市、苗栗」都停班停課2天，台北、基隆也停班停課1天。
氣象署預報員賴欣國則補充，前次同屬第一類路徑的颱風，是2020年的中颱「哈格比」，1997年造成嚴重災情的強颱「溫妮」也是類似路徑，但每個颱風特性不同，因此無法直接比較風雨強度。
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賈新興指出，巴威颱風周三前（7月8日）路徑持續往西，周四（7月9日）會出現北轉並靠近台灣，目前預估颱風中心從台灣北邊的石垣島附近通過機率高，大約10%至20％的機率會登陸台灣本島，若是登陸，地點可能位於「宜蘭」或「宜蘭花蓮交界」。
以目前巴威颱風路徑預估來看，將會被歸列在中央氣象署「颱風9大路徑」的第一類，也就是「通過台灣北部海面向西或西北進行」，從1911年以來，走這條路徑的侵台颱風佔比約為12.47%。
賈新興說明，如果巴威颱風最後走的是「登陸台灣」的路線，將會被分在第二類路徑，也就是「通過台灣北部向西或西北進行」，1911年來占比為13.23%。歷史上知名案例，包括1996年登陸宜蘭的強颱「賀伯」，當時造成全台51人死亡，22人失蹤。
賈新興分享，若將範圍侷限在「強烈颱風、走第一類路徑」，近年最類似的案例包含2019年的「利奇馬」以及2018年的「瑪莉亞」，不過上述兩個颱風暴風半徑約280公里，此次巴威颱風高達350公里，威脅程度還是比較大。
回顧2018年的瑪莉亞颱風，侵台時間落在7月10日、7月11日，和巴威颱風幾乎相同，氣象署都有發布海陸警報，當時北台灣山區及平地雨量最為顯著，台北北投累積雨量達407毫米，北台灣包括「新北、桃園、新竹縣市、苗栗」都停班停課2天，台北、基隆也停班停課1天。
氣象署預報員賴欣國則補充，前次同屬第一類路徑的颱風，是2020年的中颱「哈格比」，1997年造成嚴重災情的強颱「溫妮」也是類似路徑，但每個颱風特性不同，因此無法直接比較風雨強度。
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