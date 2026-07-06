今年第9號颱風「巴威」，據中央氣象署研判將逼近我國北部及東部沿岸，恐帶來局部強風豪雨。台灣自來水公司對此嚴陣以待，今（6）日上午由台水總經理李丁來召開「巴威颱風緊急應變小組第一次工作會議」，全台清、配水池已預先維持高水位蓄水，總儲備達480萬噸，並備妥足量淨水藥品以隨時因應原水濁度瞬升；也備妥562台緊急發電機。
台水公司表示，目前全台清、配水池已預先維持高水位蓄水，總儲備達480萬噸，並備妥足量淨水藥品以隨時因應原水濁度瞬升。在電力與機動調度方面，已完成全台562台緊急發電機檢整測試，以確保斷電時抽水與淨水系統正常運作，同時調配62台水車以機動支援突發性缺水地區。
此外，全面動員合作搶修廠商324家（共1,247人） 及公司內部1,519人進入待命狀態，以穩定供水與加強搶修能量。
針對強降雨可能引發原水高濁度挑戰，台水公司已擬定區域應變對策，如高雄地區規劃由南化聯通管機動增加支援水量，並啟動興田、溪埔、大泉等伏流水取水方案；花蓮地區針對萬里溪上游堰塞湖潛在風險，第九區管理處已預先於下游淨水場加設防汛沙包，並完成相關供水備援調度部署。
此外，各項在建工程已依各工地特性完成設施加固，嚴防開挖面遭地表水灌入，並落實機具撤離與交通維護措施。太陽能及小水力等綠能設施亦同步完成防颱盤點。
遇緊急停水記得關馬達 民眾可上網查詢停水
台水公司特別呼籲，颱風豪雨可能造成原水高濁或停電等影響供水，請民眾提早儲水防颱。若遇緊急停水情形，務必關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，也請勿將日常使用之橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭受污染。
民眾可透過停水公告查詢系統、台灣自來水APP、或LINE加入台水官方帳號訂閱停水通知，掌握即時供水訊息，如對於用水有任何問題，可撥打24小時免付費電話1910洽詢。
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此外，全面動員合作搶修廠商324家（共1,247人） 及公司內部1,519人進入待命狀態，以穩定供水與加強搶修能量。
針對強降雨可能引發原水高濁度挑戰，台水公司已擬定區域應變對策，如高雄地區規劃由南化聯通管機動增加支援水量，並啟動興田、溪埔、大泉等伏流水取水方案；花蓮地區針對萬里溪上游堰塞湖潛在風險，第九區管理處已預先於下游淨水場加設防汛沙包，並完成相關供水備援調度部署。
此外，各項在建工程已依各工地特性完成設施加固，嚴防開挖面遭地表水灌入，並落實機具撤離與交通維護措施。太陽能及小水力等綠能設施亦同步完成防颱盤點。
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台水公司特別呼籲，颱風豪雨可能造成原水高濁或停電等影響供水，請民眾提早儲水防颱。若遇緊急停水情形，務必關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，也請勿將日常使用之橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭受污染。
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