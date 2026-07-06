立法院各委員會持續審查中央政府年度總預算，國民黨立委翁曉玲日前提案全數刪除文化部4738萬元媒體宣傳預算，引發朝野激烈交鋒。如今更被發現，她以幾乎相同的內容，陸續提案刪除至少13個中央部會的媒宣費，被外界形容為「一稿13砍」，再度掀起熱議。對此，資深媒體人黃暐瀚也看不下去，痛批「刪光不叫監督，全砍誰不會」？ 我是廣告 請繼續往下閱讀 黃暐瀚認為，能找出預算浮編、濫編，讓提出預算、執行預算的行政部門上緊發條、更有效率，這叫監督。更甚者，若能踢爆行政單位居然中飽私囊、違法亂紀，那叫「為民喉舌、民代典範」。反之，橫豎不看，大刀一砍，全部刪光，這怎麼叫「監督」？需要什麼「技術成分」？換任何一個老百姓來，全砍誰不會？ 「不在會不會，而在敢不敢？」黃暐瀚直言，敢不敢這麼不顧「社會觀感」，不在乎「政黨形象」。他也提到，自己近日看到新北市宣導暑期學生喝鮮奶的一則廣告，拍攝要錢、上電視託播要錢，都是媒宣。黃暐瀚質疑，主張「政府不需要一毛錢媒宣費」的國民黨立委，不知道支不支持國民黨執政的14個縣市，也通通不需要媒宣費，全部砍光。 相關新聞 鄭麗文決裂閨蜜？媒體人示警「最大危機」：尹乃菁留下沉重提醒中共《團促法》殺傷力曝！學者警告這2字超危險：藍委成清算對象黃國昌領軍「這群人」全跑光？林濁水一見民調吐槽：厲害了這個黨「佀廣洋霸凌史」狂吸39萬人朝聖！律師遭死亡威脅急喊：想活到老 林翊涵編輯記者新聞絕不僅是事件的簡單記錄，更是推動公共討論、連結社會脈絡不可或缺的橋樑。多年來，我深耕於時事脈動、政策解析與多元社會議題，而在內容呈現上，我堅持以「讀者體驗」為優先，將複雜、艱澀的內容，轉化為大眾能...作品集 翁曉玲黃暐瀚預算媒宣費文化部