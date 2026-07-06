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▲ 黃偉哲被學生要求背在背上，黃偉哲ㄧ向來者不拒。（圖／南市府提供）

▲拍攝過程中，黃偉哲不慎遭二胡琴弦割傷手指，直到中場休息才簡單包紮，之後再繼續上陣。（圖／南市府提供）

台南市114學年度市長獎頒獎典禮最終場今（6）日下午舉行，為黃偉哲任內最後一場市長獎頒獎畫下句點。黃偉哲除頒發市長獎予48校、668位國小畢業生、合影留念外。也期盼同學們持續充實自己，更要具備走向國際的能力以台南子弟蘇姿丰及黃仁勳為例，希望大家勇敢追夢，相信台南孩子未來也有機會站上世界舞台。台南市自110學年度首創「市長陪你拍」以來，已陪伴上萬名市長獎畢業生留下創意合影，成為台南畢業季最具代表性的特色活動之一。黃偉哲今天親自頒發市長獎予668位國小畢業生，並一一合影留念，過程中，不慎遭二胡琴弦割傷手指，仍堅持完成頒獎及合影，直到中場休息才簡單包紮，之後再繼續上陣。黃偉哲表示，這是他任內最後一場市長獎頒獎典禮，「今天沒有拍，以後就換下一位市長陪大家拍了。」雖然有些不捨，但看到每位獲獎學生充滿笑容，心裡仍非常開心。他說，市長獎不只是學生個人的榮耀，也是家庭、學校共同努力的成果，更代表台南未來的希望。黃偉哲也勉勵同學，畢業只是新的開始，國中、高中、大學，每個階段都有新的挑戰，希望大家始終記得老師的教導、家長的期待，以及與同學的情誼。今年獲獎的學生中，有許多表現傑出的具體典範。其中，榮獲市長優學獎的賢北國小林宜衫，兼具學習力、創造力與領導力，在校成績優異且連年獲選為校內五星楷模，也曾獲全國學生美術比賽水墨畫類佳作、奧林匹亞全國數學競賽優等獎，更獲得Cool English英閱王與英聽王獎項肯定。熱愛設計的她，期許未來能朝設計領域深耕，持續用創意與美感展現想法。榮獲市長藝術獎的三村國小王奕勛則自幼熱愛音樂，從鋼琴啟蒙，並陸續學習直笛、口琴及非洲鼓等樂器。他曾多次在鋼琴及直笛比賽中屢獲佳績，並代表台南市參加全國學生音樂比賽決賽。榮獲市長體育獎的文化國小李承星則展現文武兼備的特質。身為學校第一屆學生會會長兼羽球隊主力選手，曾帶領球隊連續榮獲113、114年全國國小盃男子組團體第一名，今年更在全國羽球團體錦標賽中奪得國小男子組冠軍。