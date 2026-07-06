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藍綠同場不同調 爭搶「誰讓這座橋成真」

連接台中市大肚區與彰化縣和美鎮的「大肚和美橋」，今（6）日上午舉行合龍典禮。雖然台中市長盧秀燕與彰化縣長王惠美都未出席，但烏溪兩岸多位朝野立委齊聚，讓原本的工程典禮充滿政治味。國民黨立法院副院長江啟臣盛讚盧秀燕率領「台中隊」推動區域治理有成；民進黨立委陳素月則強調地方苦等10多年，真正跨出第一步，是在林佳龍擔任交通部長時完成。俗稱大肚溪的烏溪，長年成為台中大肚與彰化和美之間的交通阻隔。過去往返兩地，民眾不是得繞道烏日走國道一號，就是北上龍井接海線的台17線，繞行超過10公里。未來橋梁通車後，交通時間將從30多分鐘縮短為約2分鐘，大幅改善兩地生活圈連結。「大肚和美橋」橋梁工程寬22公尺，含引道總長1,690公尺，目前整體工程進度達92%，預計今年10月底開放通車。擔任典禮主祭者的台中市建設局長陳大田表示，大肚和美橋是地方期盼20年的重大建設，由台中市、彰化縣共同負擔約8億元經費，中央再補助24億元，歷經3年多施工，如今終於迎來合龍的重要時刻。陳大田指出，未來橋梁除了提供汽機車通行，也設有人行道及自行車道，不僅改善交通，更將成為欣賞烏溪夕照的新景點，進一步串聯中彰生活圈與觀光發展。儘管兩位縣市首長缺席，現場仍有不少政治人物到場，包括台中市立委江啟臣、顏寬恒、楊瓊瓔，以及彰化縣立委陳素月、謝衣鳳等人。將代表國民黨參選下屆台中市長的江啟臣致詞時，多次感謝盧秀燕，並形容大肚和美橋是「中台灣區域治理平台」凝聚共識的代表作。他表示盧秀燕率領的「台中隊」積極扮演區域治理領頭羊角色，突破行政本位，攜手彰化縣政府與中央合作，克服各種工程挑戰，讓工程不僅維持優美橋型，進度也超前推進。他並感謝盧秀燕、王惠美及施工團隊共同努力，促成中彰合作的重要成果。至於獲民進黨徵召參選彰化縣長的立委陳素月，則細數自己一路參與工程推動的歷程。她表示，從規劃設計、爭取經費、排除流標，到今天的合龍典禮，「始終沒有缺席」。她指出，2019年曾邀請立法院交通委員會赴地方會勘，成功爭取時任交通部長林佳龍同意補助規劃設計經費，讓工程正式啟動；2022年因原物料上漲導致流標，她又與時任立法院副院長蔡其昌多次協調中央及相關單位，排除障礙，最終完成發包施工，迎來今天的合龍里程碑，也讓這座跨越烏溪的新橋，在通車前就先成為藍綠互拚政績的新戰場。