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▲比莉（右）日前和兒子周湯豪站上金曲獎舞台演出，74歲的她不間斷熱力唱跳，不愧動感天后之名。（圖／台視提供）

▲比莉活躍於華語樂壇逾半個世紀，雖然2007年罹患淋巴癌淡出演藝圈抗癌與休養，仍於10多年後亮麗復出。（圖／翻攝自比莉IG@billiethefashionkilla）

▲比莉以前衛穿搭美學、動感唱跳實力，以及無畏做自己的性格，被各界譽為「台版瑪丹娜」。（圖／翻攝自比莉IG@billiethefashionkilla）

比莉（本名王雪娥）活躍於華語樂壇逾半個世紀，雖然2007年罹患淋巴癌淡出演藝圈抗癌與休養，仍於10多年後亮麗復出，日前更以74歲之齡登上金曲獎舞台表演，蔚為話題，《NOWNEWS今日新聞》整理比莉的5大傳奇事蹟，如曾經被宋美齡抱在腿上餵巧克力、麥可傑克森來台開唱時唯一指定嘉賓等，一起向這位歌壇大姐大致敬。比莉小時候就讀蔣夫人宋美齡創辦的惠幼幼稚園，由於她自幼習舞、常代表學校參加舞蹈比賽拿過不少獎盃，是學校的風雲人物，因此蔣夫人對她印象很深刻，比莉曾經在節目中說：「每次蔣夫人看完我表演，都會叫我過去捏捏我的臉說『雪娥，妳好可愛』，有時還會拉我坐在她腿上，給我巧克力吃，相當疼愛我。」麥可傑克森在1990年代來台開唱時，於全台頂尖藝人中，特別看中具備渾厚嗓音、獨特舞台魅力與國際級靈魂樂唱腔的比莉，欽點她作為同台演出的代表，比莉曾經在受訪時回憶這段往事，當時的媒體也記錄下她和麥可進行演唱會下午彩排時的珍貴畫面，當時年僅8歲的周湯豪，就站在台下看著媽媽與全球流行樂巨星一起唱跳。比莉在1968年以西洋英文歌曲駐唱出道，7年後就和「台灣搖滾樂之父」金祖齡合組「龍種合唱團」到美國展開巡迴演唱會，時間長達4年，是第一位在美國舉辦個人巡演的華語歌手，當年比莉才23歲。比莉入行超過50年，憑藉著前衛的穿搭美學、動感的唱跳實力，以及無畏做自己的性格，被公認是華語演藝圈的時尚教母與「台版瑪丹娜」，她不只是華人娛樂圈中將豹紋穿出靈魂的第一人，還是早在80年代就將西洋音樂元素引進華語樂壇的先驅，其招牌經典曲〈什麼都不必說〉更是奠定她動感天后的地位。比莉16歲就在美軍俱樂部演唱英文流行歌曲，同期一起駐唱的還有蘇芮、黃鶯鶯，她們不僅開啟台灣西洋音樂的風潮，也成為華語樂壇極具代表性的第一代天后級歌手，為台灣流行音樂奠定深厚的基礎。