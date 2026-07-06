姜育恆演唱會已於6/27圓滿落幕，近日宣布成立粉絲專頁，將完整收藏演唱會從最初籌備製作到正式演出的幕後花絮。粉絲頁曝光後，不僅有嘉賓吳奇隆的後台工作照，還有許多歌手特別盛裝前來的美照，其中歌手周蕙特地翻出珍藏25年的旗袍盛裝出席，合身剪裁襯托優雅身形，49歲狀態極佳，成為全場焦點。
姜育恆頭號歌迷 周蕙辣穿旗袍朝聖演唱會
《姜育恆的盛宴》官方典藏粉絲頁日前剛成立，搶先收錄了這次在北流演唱會中許多幕後彩排照。身為「頭號歌迷」的周蕙，當天特地翻出珍藏25年的旗袍盛裝出席，服裝合身剪裁展現傲人身形，受到許多人矚目；她表示：「姜哥(姜育恆)的歌聲與作品都是經典，因此希望以最經典的打扮出席這場音樂盛宴。」周蕙決定把中式最正統的衣服搬出來，穿旗袍赴宴，還畫了紅唇，舉手投足間流露滿滿儀式感。
姜育恆成立典藏粉絲頁 興奮喊：太多值得珍藏
事實上，姜育恆出道至今鮮少經營社群平台，個性相當低調。然而，因為獨一無二的《姜育恆的盛宴》累積了太多值得珍藏的人、事、物與情感，他首次同意成立官方典藏粉絲頁，希望把這場演唱會最完整的面貌永久保存，不只是留給今天參與的人，更留給未來所有喜愛華語音樂的人。姜育恆表示：「美好的璀璨之夜，謝謝所有盛裝前來的嘉賓，更特別感謝全心付出的夥伴們，因為彼此都懂，為懂的人而唱，謝謝你來。」
值得一提的是，歌迷可透過私訊或指定投稿表單上傳高畫質影像與完整故事內容，無論是演唱會當天盛裝赴宴的照片、現場拍攝的影片，或是屬於自己的觀後感與回憶，都歡迎分享至粉絲頁，每一則投稿經過整理後，將有機會被收錄於官方典藏內容中，讓更多人看見珍貴記錄！
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《姜育恆的盛宴》官方典藏粉絲頁日前剛成立，搶先收錄了這次在北流演唱會中許多幕後彩排照。身為「頭號歌迷」的周蕙，當天特地翻出珍藏25年的旗袍盛裝出席，服裝合身剪裁展現傲人身形，受到許多人矚目；她表示：「姜哥(姜育恆)的歌聲與作品都是經典，因此希望以最經典的打扮出席這場音樂盛宴。」周蕙決定把中式最正統的衣服搬出來，穿旗袍赴宴，還畫了紅唇，舉手投足間流露滿滿儀式感。
姜育恆成立典藏粉絲頁 興奮喊：太多值得珍藏
事實上，姜育恆出道至今鮮少經營社群平台，個性相當低調。然而，因為獨一無二的《姜育恆的盛宴》累積了太多值得珍藏的人、事、物與情感，他首次同意成立官方典藏粉絲頁，希望把這場演唱會最完整的面貌永久保存，不只是留給今天參與的人，更留給未來所有喜愛華語音樂的人。姜育恆表示：「美好的璀璨之夜，謝謝所有盛裝前來的嘉賓，更特別感謝全心付出的夥伴們，因為彼此都懂，為懂的人而唱，謝謝你來。」