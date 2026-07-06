我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣運彩推出「買運彩 瘋足球」世界盃限定活動，由活動大使蕭煌奇擔任代言人，祭出Land Rover名車、現金及黃金等多項好禮，總獎額超過1000萬元，邀請球迷一起瘋世足、抽大獎。（圖／台灣運彩提供）

▲世界盃開踢，台灣運彩推千萬大獎抽，運彩公會再加碼會員獎金，大手筆出手，吸引球迷參與。（圖／運彩公會提供）

2026年世界盃足球賽16強淘汰賽持續進行，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》，本集鎖定西班牙對戰葡萄牙的超級焦點戰。面對這場「伊比利內戰」，神蛙「蛙貴」這次沒有選擇和局，也沒有站在C羅（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙這邊，而是看好西班牙能在正規90分鐘、包含下半場傷停補時內擊敗葡萄牙，搶下8強門票。蛙貴上一戰看好巴西與挪威正規時間踢平，可惜最終未能命中，目前累積戰績11勝14敗，命中率44%。雖然勝率仍在5成以下徘徊，但蛙貴一路從小組賽戰到淘汰賽，幾次大膽選擇仍製造不少話題，也讓球迷忍不住想知道：「這次到底該信牠，還是反著看？」本集節目中，蛙貴再度進駐專屬打造的「兩棲足球神殿」，面對西班牙與葡萄牙之戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終停留在代表西班牙勝出的區域，預測西班牙將在正規時間內擊敗葡萄牙，不讓比賽進入延長賽。西班牙本屆賽事展現穩定控球與高壓逼搶能力，攻守節奏相當成熟；葡萄牙則由C羅領軍，陣中同樣擁有多名世界級球星。兩隊風格鮮明、話題十足，這場歐洲豪門對決也被視為16強最受矚目的比賽之一。一路走來，蛙貴曾有連勝高光，也曾因接連失準被球迷戲稱是「反指標」。不過，正是這種時靈時不靈、又敢在大場面做出選擇的特質，讓《蛙貴的挑戰》成為世界盃期間的另類看點。目前蛙貴累積戰績11勝14敗，命中率44%。這回面對西班牙與葡萄牙的一戰定生死，牠選擇力挺西班牙在正規時間過關。究竟神蛙能否成功止跌回升，還是再度讓「反著買」話題延燒？答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群平台，一同見證《蛙貴的挑戰》在世界盃16強淘汰賽的最新發展。