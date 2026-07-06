兔猻被稱作是「世界最古老的貓咪」，神戶市神戶動物王國在2026年傳出喜訊，於5月12日誕生5隻兔猻寶寶，目前都在健康成長中，並由兔猻媽媽「アズ（AZU）」努力照顧孩子。但根據最新消息，兔猻寶寶五胞胎預計將於7月21日正式亮相，更提到5隻寶寶健康長大中，體重最初僅有120公克，目前已突破750公克，成長速度十分驚人，也讓外界期待一睹寶寶們的瞬間。
世界最古老貓皇來5隻！兔猻寶寶長太快：神戶動物王國7/21亮相
根據日媒《產經新聞》報導，神戶市神戶動物王國在2026年5月12日誕生5隻兔猻寶寶，其中4隻為雄性，分別命名為「Sun（サン）」、「Komorebi（コモレビ）」、「Bono（ボノ）」、「Haku（ハク）」；另外1隻雌性寶寶則取名為「Nagi（ナギ）」，名字都與太陽相關。官方近日宣布，兔猻寶寶五胞胎預計將於7月21日首度公開亮相。
據報導，這5隻可愛的兔猻寶寶尚未對外公開，目前仍生活在獸舍中，平時常常與兔猻媽媽「アズ（AZU）」玩耍。而5隻寶寶在食用斷奶期後，將持續成長茁壯，從剛出生只有120至180公克，到今年6月底已突破750公克了，發育程度相當驚人。
神戶市神戶動物王國強調，保育員們盡量減少直接接觸，並在徹底衛生管理下，配合適當時機，謹慎進行體重測量等健康檢查，也請大家一起溫暖守護兔猻寶寶們的成長，以及媽媽「アズ(AZU)」的育兒生活。
兔猻是什麼？600萬年前就存在：全球剩1萬5千隻難圈養
兔猻是貓科兔猻屬唯一動物，以矮胖的身體、蓬鬆的厚毛和極富變化的「厭世臉」聞名。雖然看似長相可愛，但為了在嚴苛的環境中生存，發展出兇猛且極具攻擊性的防衛本能，個性與外表有極大反差。
據傳兔猻在600萬年前就已存在，是現存最古老的貓科動物之一，主要棲息在中亞，但兔猻活了這麼久，其實是近危物種，全世界目前只剩下1萬5千隻左右，由於野性較強，加上對傳染病的抵抗力弱，人工圈養繁殖與照護難度極高。
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根據日媒《產經新聞》報導，神戶市神戶動物王國在2026年5月12日誕生5隻兔猻寶寶，其中4隻為雄性，分別命名為「Sun（サン）」、「Komorebi（コモレビ）」、「Bono（ボノ）」、「Haku（ハク）」；另外1隻雌性寶寶則取名為「Nagi（ナギ）」，名字都與太陽相關。官方近日宣布，兔猻寶寶五胞胎預計將於7月21日首度公開亮相。
神戶市神戶動物王國強調，保育員們盡量減少直接接觸，並在徹底衛生管理下，配合適當時機，謹慎進行體重測量等健康檢查，也請大家一起溫暖守護兔猻寶寶們的成長，以及媽媽「アズ(AZU)」的育兒生活。
兔猻是貓科兔猻屬唯一動物，以矮胖的身體、蓬鬆的厚毛和極富變化的「厭世臉」聞名。雖然看似長相可愛，但為了在嚴苛的環境中生存，發展出兇猛且極具攻擊性的防衛本能，個性與外表有極大反差。
據傳兔猻在600萬年前就已存在，是現存最古老的貓科動物之一，主要棲息在中亞，但兔猻活了這麼久，其實是近危物種，全世界目前只剩下1萬5千隻左右，由於野性較強，加上對傳染病的抵抗力弱，人工圈養繁殖與照護難度極高。
マヌルネコの赤ちゃん 公開日7/21(火)決定‼️
母親「アズ」との親子展示になります。
今しか見ることのできない親子の姿をぜひ見に来てください👀💗
公開日： 2026年7月21日（火）〜
公開時間：① 10:00 〜 11:30 ② 13:30 〜 15:00
公開場所： アジアの森 マヌルネコ展示場右側
pic.twitter.com/R0Ll25ylQf
— 神戸どうぶつ王国 (@kobe_doubutsu) July 1, 2026