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世界最古老貓皇來5隻！兔猻寶寶長太快：神戶動物王國7/21亮相

▲神戶動物王國5隻可愛的兔猻寶寶，預計將於7月21日公開亮相。（圖／翻攝X@kobe_doubutsu）

▲5隻兔猻寶寶分別有4隻是雄性、1隻則為雌性，並都取名與太陽相關。（圖／翻攝X@kobe_doubutsu）

兔猻是什麼？600萬年前就存在：全球剩1萬5千隻難圈養

マヌルネコの赤ちゃん 公開日7/21(火)決定‼️



母親「アズ」との親子展示になります。

今しか見ることのできない親子の姿をぜひ見に来てください👀💗

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公開日： 2026年7月21日（火）〜

公開時間：① 10:00 〜 11:30 ② 13:30 〜 15:00

公開場所： アジアの森 マヌルネコ展示場右側

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— 神戸どうぶつ王国 (@kobe_doubutsu) July 1, 2026

兔猻被稱作是「世界最古老的貓咪」，神戶市神戶動物王國在2026年傳出喜訊，於5月12日誕生5隻兔猻寶寶，目前都在健康成長中，並由兔猻媽媽「アズ（AZU）」努力照顧孩子。，也讓外界期待一睹寶寶們的瞬間。根據日媒《產經新聞》報導，神戶市神戶動物王國在2026年5月12日誕生5隻兔猻寶寶，其中4隻為雄性，分別命名為「Sun（サン）」、「Komorebi（コモレビ）」、「Bono（ボノ）」、「Haku（ハク）」；另外1隻雌性寶寶則取名為「Nagi（ナギ）」，名字都與太陽相關。官方近日宣布，兔猻寶寶五胞胎預計將於7月21日首度公開亮相。據報導，這5隻可愛的兔猻寶寶尚未對外公開，目前仍生活在獸舍中，平時常常與兔猻媽媽「アズ（AZU）」玩耍。而5隻寶寶在食用斷奶期後，將持續成長茁壯，從剛出生只有120至180公克，到今年6月底已突破750公克了，發育程度相當驚人。神戶市神戶動物王國強調，保育員們盡量減少直接接觸，並在徹底衛生管理下，配合適當時機，謹慎進行體重測量等健康檢查，也請大家一起溫暖守護兔猻寶寶們的成長，以及媽媽「アズ(AZU)」的育兒生活。兔猻是貓科兔猻屬唯一動物，以矮胖的身體、蓬鬆的厚毛和極富變化的「厭世臉」聞名。雖然看似長相可愛，但為了在嚴苛的環境中生存，發展出兇猛且極具攻擊性的防衛本能，個性與外表有極大反差。據傳兔猻在600萬年前就已存在，是現存最古老的貓科動物之一，主要棲息在中亞，但兔猻活了這麼久，其實是近危物種，全世界目前只剩下1萬5千隻左右，由於野性較強，加上對傳染病的抵抗力弱，人工圈養繁殖與照護難度極高。