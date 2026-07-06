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4縣市曾用到致癌油 教育部：持續督導學校、團膳業者

中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，上百家餐飲品牌受影響。而食藥署今（6）日再度召開記者會，針對校園使用情況，教育部出席記者會說明，目前已完成全國22縣市政府清查，其中4個縣市學校曾使用相關問題油品，包括基隆、台北、新北、台中。針對致癌油品，食藥署今日下午再開記者會說明，食藥署長姜至剛指出，明（7）日中午前業者須完成預防性下架以及資訊揭露狀況彙整，再由食藥署公布。對於校園使用情形，教育部國民及學前教育署學校午餐科科長朱姝瑾表示，目前已完成向全國22個地方政府了解校園使用情形，各地方政府均已完成初步清查及回報。朱姝瑾提到，經統計，有18縣市確認未使用受影響油品；另有4縣市回報，部分學校曾使用，包括新北市50校、台北市42校、台中市67校及1所實驗教育學校及1所實驗教育機構，以及基隆市4校；總計165間學校。朱姝瑾強調，教育部已請相關地方政府督導學校及團膳業者，依衛福部所公告資訊，盤點、預防性下架及停止使用等措施，並持續追蹤後續處理情形，確保受影響油品不再流入校園，維護學生飲食安全。