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問題油產品留意三大類加工品 明天公布

中聯所有存貨都送驗 本週五前公布結果

中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，波及下游泰山、福壽、福懋，以及上百家餐飲品牌。食藥署署長姜至剛今（6）日公布問題產品外觀、受影響業者家數，同時要求業者下架並揭露資訊大豆沙拉油比例達20%以上的加工產品，主要為加工抹醬類油品、人造奶油、沙拉醬製品等，將再明日進一步對外說明資料彙整狀況。姜至剛強調在中聯油脂通報後啟動應變措施，請地方衛生局要求泰山、福壽、福懋3家業者，要在3日12時前下架；4日下游257家業者停止使用受影響產品，隔日再度擴大下架第二層調和油，以及含問題油20%以上產品。今日食藥署再度公布受影響業者擴大到360家業者，姜至剛說，目前看起來使用有問題原料的第二層產品，大多是油品，應該都已經要下架不能使用；如果有違反、持續使用，地方衛生局將裁罰。再者，第二層產品——使用問題有超過20%加工產品，主要為「加工抹醬類油品」、「人造奶油」、「沙拉醬」要請業者清楚揭露，使用油品含量百分比；若未超過兩成的業者也應該清楚揭露。姜至剛表示，已請中聯公司針對4月後生產的跟其餘有留存的油品，一律做檢驗；為加速效率也請第三方公正機構優先處理，預計本週五前向外界說明狀況。另外，也提供三家公司的退貨專線跟資訊，並且成立官方網站設置「中聯油脂案專區」。至於外界質疑南僑4月就知悉不合格，自主通報卻等到6月底才進行？姜至剛解釋，南僑是5、6月自主檢驗，6月10日通報福壽、11日再通知中聯；而中聯在同月16日、25日分別送驗，29日收到報告，30日自主通報。