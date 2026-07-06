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高盛列日圓三大逆風：財政壓力、美債殖利率與日銀步調

日本央行出手干預也難攔阻跌勢

日圓匯率持續走貶，日圓兌美元本月一度貶破162日圓，創下約39年半來新高。日圓最低點可能還沒到？高盛集團（Goldman Sachs Group）預測，受到美日兩國利差等因素驅動，日圓兌美元匯率將在一年內貶至 165 兌 1 美元。根據彭博報導，高盛已將其原先預測日圓兌美元的155日圓的防線，調整至165日圓，成為對日圓前景最為悲觀的預測機構之一。高盛策略師凱倫·雷奇戈特·費雪曼（Karen Reichgott Fishman）在報告中指出，這一波調整反映了三大核心要素，首先是日本國內的財政壓力、美國公債殖利率將在較高水準維持更長時間，以及日本銀行（央行）可能只會循序漸進地升息。她表示，在這樣的背景下，「儘管依照我們的估值模型，日圓已經處於極度低估狀態，但整體環境仍強烈顯示，日圓將持續面臨貶值壓力。」高盛加入愈來愈多看空日圓的投資人與策略師行列。目前日圓匯率已徘徊在1986年以來最低水準附近，也進一步坐實2026年表現最差主要貨幣之一的地位。市場部位也支持日圓將進一步走弱的預期。避險基金上個月大幅增加日圓空頭部位，規模創下2017年以來新高。外匯交易員目前認為，日圓兌美元匯率在2027年6月前升至165的機率約為72%。週一（7月6日）亞洲早盤，日圓兌美元報161.79日圓，較前一個交易日下跌0.3%。彭博市場即時分析師克蘭菲爾德（Mark Cranfield）表示，「回顧1980年代的投資人都知道，美元兌日圓曾經歷多麼大幅的下跌；即使只是部分反轉當年的跌勢，也足以讓美元兌日圓進入更高的交易區間。」高盛同時看好將日圓作為套利交易（carry trade）的融資貨幣，這項策略是透過借入低利率的日圓資金，再投資於新興市場貨幣等收益率較高的資產，以賺取利差。高盛預估，日圓兌美元匯率3個月後將升至162，6個月後將升至163；而先前的預測分別為160與158。高盛認為，日本官方若出手干預匯市以支撐日圓，效果也可能只是曇花一現。尤其是在利差仍有利於美元等總體經濟基本面持續發揮作用的情況下，官方干預難以扭轉日圓疲弱趨勢。費許曼在報告中寫道，「最新消息指出，日本財務省可能停止在正式干預前發布警告，這或許會再次在一段時間內抑制市場波動，但造成日圓疲弱的根本因素依然存在。」