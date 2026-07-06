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巴威路徑與蘇迪勒相似 北市府不敢大意

蔣萬安：下令各局處「主動」部署防颱工作

強颱巴威颱風持續往台灣方向前進，預計暴風圈最快週五會觸陸，而北台灣、宜蘭地區首當其衝。外界相當關注台北市是否因此會放假一天？對此，台北市長蔣萬安今（6）日視察災害應變中心時表示，一切照相關規定辦理，會根據基北北桃四市平台來充分討論、交換意見。由於日前台北市內湖區因短延時強降雨造成淹水，因此針對巴威來襲，蔣市府不敢大意。蔣萬安表示，這一次氣象團隊有預測，根據整個動態、路徑，相比104年蘇迪勒颱風，當時造成的整個災情非常非常嚴重，所以這一次面對巴威颱風，各局處必須從被動防禦轉為主動進駐、提前部署，將所有防範措施在風雨來臨前全部落實到位，務必嚴肅面對。蔣萬安要求工務局及水利相關單位必須針對抽水站、地下排水系統、防汛設施及各項工程進行全面檢查並啟動預抽機制；公園處負責路樹巡查、加固與滯洪池預排水及山區沉沙池、積水井清疏；新工處預置各車行地下道與防護設備；大地處加強山坡地與邊坡巡查與鞏固；環保局全面清疏溝渠及排水系統，特別針對易積淹水地區加強巡查與清理。另外，鑒於過去重大颱風災情復原需龐大動員，蔣萬安下令工務局、環保局、都發局、捷運局、自來水處等工程單位於今明日兩天內盤點並確保災後能立即動員的搶修量能與機具。環保局、工務局、都發局並需即刻盤點搶修車輛與風災廢棄物暫置空間，確保災後清運不中斷。