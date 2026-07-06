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2026世界盃16強戰績整理！最新賽果、晉級8強、淘汰名單一次看

晉級8強國家：法國、摩洛哥、英格蘭、挪威

▲由超級前鋒哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威隊，以2：1驚險擊退五屆世界盃冠軍「森巴軍團」巴西隊。（圖／美聯社／達志影像）

▲衛冕軍阿根廷16強賽將對陣埃及，梅西是否能領隊進入8強，外界都相當關注。（圖／路透／達志影像）

2026世界盃8強對戰樹狀圖！4場比賽時間一覽

左上半區以「法國跟摩洛哥」出線；右上半區則是「挪威跟英格蘭」將對戰

▲2026世界盃最新8強對戰組合樹狀圖，挪威將對上英格蘭、法國則對陣摩洛哥。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

內馬爾淚別世界盃舞台！C羅的命運明天凌晨結果出爐

他表示：「我已經盡力了，一切從大都會人壽體育場（MetLife Stadium）開始，也在這裡結束，現在一切都結束了。」正式宣布退出國家隊。

▲在巴西隊於16強賽以1比2不敵挪威爆冷出局後，當家球星內馬爾（Neymar）當場難過落淚，在賽後訪問中他也拋出震撼彈，正式宣布結束長達16年的國家隊生涯。（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃比賽已經進入白熱化階段，目前16強賽已經踢完4場比賽，剩下最後4場，確定晉級的名單有挪威、法國、摩洛哥以及英格蘭。《NOWNEWS》特別整理16強賽事的戰績整理、最新晉級8強名單、淘汰名單、8強對戰樹狀圖以及比賽時間，並且不斷更新本文，讓球迷一文掌握世界盃最新賽況！止步16強淘汰國家：巴西、加拿大、巴拉圭、墨西哥📍7/5台灣凌晨1點｜加拿大VS摩洛哥｜0：3📍7/5台灣凌晨5點｜巴拉圭VS法國｜0：1📍7/6台灣凌晨4點｜巴西VS挪威｜1：2📍7/6台灣早上8點｜墨西哥VS英格蘭｜2：3📍7/7台灣凌晨3點｜葡萄牙VS西班牙｜尚未比賽📍7/7台灣早上8點｜美國VS比利時｜尚未比賽📍7/8台灣凌晨12點｜阿根廷VS埃及｜尚未比賽📍7/8台灣凌晨4點｜瑞士VS哥倫比亞｜尚未比賽目前16強賽已經比完4場，，只剩下左下跟右下的對決，左下以葡萄牙跟西班牙誰能挺進8強最受關注；右下則是衛冕軍阿根廷是否能順利晉級為主。以下是最新8強對戰組合樹狀圖、比賽時間一次看：📍7/10台灣凌晨4點｜法國VS摩洛哥📍7/11台灣凌晨3點｜（待定）📍7/12台灣早上5點｜挪威VS英格蘭📍7/12台灣早上9點｜（待定）然而本屆16強賽事截至目前為止，最大亮點莫過於巴西對陣挪威結果以1：2輸球，不可思議的魔咒再次上演，因為挪威是全球唯一對戰巴西從未輸球的國家隊（3勝2和），內馬爾（Neymar）由於本屆世界盃是最後一舞，賽後他也坐在地上難過落淚，至於葡萄牙隊的C羅，16強因為小組賽落居第二因此要對上「無敵艦隊」西班牙，本屆西班牙狀況相當不錯，目前四場比賽沒有任何失球，C羅的最後一舞究竟能不能殺進8強，還是就此落幕，明（7）日凌晨5點就會有答案。