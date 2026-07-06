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▲雲林信義育幼院童與台新新光金控吳東亮董事長（左四）、台新銀行慈善基金會彭雪芬董事長（左五）、信義育幼院邱維銘董事長（右五）及王僕旺院長（右四）合影，19位院童直笛吹奏《感謝你的愛》。（圖／台新新光金提供）

台新銀行公益慈善基金會已連續16年舉辦「您的一票，決定愛的力量」公益活動，在去（2025）年第16屆的活動中，雲林信義育幼院所提「少年騎跡．築夢工坊」計畫獲60萬元公益金支持，該計畫是讓育幼院的院童透過騎乘單車達到自我挑戰，並安排公益服務，從中學習自立與對人的關懷，培養自我認同與成就感。為執行該計畫，院童7月1日自雲林騎單車北上，19位院童特別在今（6）日騎單車到達台新新光金控大樓，由信義育幼院董事長邱維銘代表致贈感謝狀予台新新光金控董事長吳東亮，19位院童更以直笛吹奏《感謝你的愛》表達滿滿的感謝，場面溫馨。吳東亮表示，台新新光金多年來持續透過台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」公益活動，協助台灣的中小型社福團體推動多元公益服務，雲林信義育幼院自2010年起四度獲選，累計獲得210萬元公益金支持，陪伴許多弱勢兒少穩定成長，也協助孩子們逐步建立自信。不僅如此，透過支持信義育幼院，看見院童從接受幫助，到勇敢挑戰自我、進一步回饋社會，更加深信公益最大的價值，在於讓善的力量持續循環與擴大。吳東亮也感謝集團內各公司的志工一路陪同信義育幼院的院童同行，共同實踐台新新光金控回饋社會的永續承諾。這次信義育幼院「少年騎跡．築夢工坊」計畫，除了完成單車挑戰外，也結合餐飲職能學習與公益服務。邱維銘表示，這不僅是一趟單車旅程，更希望透過挑戰自我、團隊合作及公益服務，培養孩子面對困難的勇氣、對生命的責任感，以及回饋社會的行動力。在台新銀行公益慈善基金會媒合安排下，院童沿途前往老人照顧、身心障礙服務及獨居長者關懷等社福據點投入服務，邱維銘特別感謝基金會多年來持續支持育幼院推動多項計畫，也感謝台新新光金控及各子公司志工一路陪伴、加油打氣，讓孩子們深刻感受到社會的溫暖與支持，更有信心將這份愛延續下去，成為未來幫助他人的力量。這次信義育幼院執行「少年騎跡．築夢工坊」期間，台新新光金控各子公司志工陪同投入公益服務，由台新銀行、新光人壽、台新證券等子公司志工，分別在雲林、新竹、新北及台北接力陪伴院童，協助交通引導、公益服務及活動支援，以實際行動陪伴孩子們完成這段充滿挑戰與意義的旅程。孩子們無懼烈日、勇敢騎行，參與陪伴的台新新光金控志工深刻感受到，公益的價值不僅在於資源挹注，更在於彼此陪伴與共同成長。「您的一票，決定愛的力量」舉辦至今邁入第17屆，16年來已接觸4668家次的社福團體，長期支持全台社福團體推動創新公益服務。基金會長期致力打造連結企業、社福團體、志工及社會大眾的公益平台，期盼透過資源支持與實際參與，讓更多善意得以被看見與延續。未來更將持續串聯起多方資源，深化公益參與，陪伴更多社福團體的受助對象勇敢追夢，讓善的力量持續擴散。台新新光金控將持續以「認真、創新、永續」的企業精神，延伸至社會參與及公益實踐，攜手各界共創更具溫度與影響力的永續未來。