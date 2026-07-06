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「運彩的規則真的好難，每次都空歡喜一場」、「我看我還是玩不讓分就好了，運彩規則超複雜的。」

買運彩先搞懂規則！每個賽果都「只賣正規90分鐘」

就是運彩只賣「正規90分鐘」的賽果

實際上這場比賽正規90分鐘+傷停補時是「1：1」，你必須是買對1：1才有中獎。同理，如果這場比賽你下阿根廷不讓分，也是沒有中獎的，要投注「和局」才是中獎。

▲運彩只賣正規90分鐘的比賽結果，延長賽通通不算，請運彩小白一定要先搞懂這個規則。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

運彩讓分規則小白別再玩錯！西班牙VS葡萄牙完整解析速懂

（西班牙要淨勝2球以上）投注「西班牙0：1」：

（西班牙踢和或輸球）投注「葡萄牙0：1」：

（西班牙要剛好淨勝1球）投注「和局0：1」：

▲世界盃運彩讓分規則講解，簡單來說西班牙0:1，西班牙要贏葡萄牙2球或以上；和局0:1西班牙剛好贏葡萄牙1球；葡萄牙0:1是西班牙輸球或踢和。（圖/台灣運彩官網）

搞懂運彩規則了嗎？「5道簡單題目檢視」不要再玩錯啦！

▲看完上面這篇文以及五個問題你能答對嗎？往下看答案，全對才能投注！（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

A1：沒有中獎，

A2：沒有中獎，

A3：恭喜中獎，

A4：沒有中獎，

A5：沒有中獎，

2026世界盃已經進入16強後半賽事，不少人除了關注球賽，運彩的買氣也是相當高，但很多一日球迷平常沒有在購買運彩，對於運彩的規則相當的不熟悉，有人甚至不知道自己投注什麼，以為自己中獎但卻看到獎金歸零的慘況。《NOWNEWS》本文透過網友案例，直接教學幾個新手常見的錯誤下注，並且出幾道考題來考考讀者，如果你都能答對就可以安心下注，不要再玩錯啦！有網友在社群平台「Threads」貼文指出「好奇怪我買英格蘭跟墨西哥讓分1：0和局，結果他們最後3：2，這樣不是有中獎嗎？為什麼沒有贏錢啊？」、「阿根廷跟維德角最後不是3：2嗎？為什麼我下對獎金也沒拿到.....有人知道為什麼嗎？」貼文曝光後，不少人也表示：玩運彩之前，你最需要知道的核心內容，，也就是說假設你買的正確比數是2：1，但這是延長賽踢出來的最終結果，在正規90分鐘+傷停補時是以1：1結束的話，你必須要投注1：1才是中獎。所以有網友幸運買到阿根廷踢維德角3：2，雖然最終比數真的沒錯，但這是延長賽踢出來的結果，不讓分較為簡單，以西班牙、葡萄牙這場比賽來看，你下西班牙不讓分，就是「正規90分鐘」西班牙要贏，踢進延長賽就是要下「和局」才有贏；而讓分就要特別注意了！台灣運彩目前最新開出的是西班牙讓1分的盤，誰的名字在前面就是誰贏球的意思，以下是三個選項的說明以及中獎結局舉例：就是比賽一開始，葡萄牙就已經有1分，那你下注這個選項，就是西班牙至少要2：0、3：0、3：1等，這樣葡萄牙加1分西班牙仍然贏球才是中獎。就是比賽一開始，葡萄牙就已經有1分，而最終如果是和局或者葡萄牙贏球的狀況，例如0：0、1：1、0：1這樣的情況，這個投注就會中獎。一樣葡萄牙一開始就有1分，比數如果是2：1、1：0、3：2，那麼這張彩券就會中獎。Q1：西班牙、葡萄牙16強賽在90分鐘+傷停補時5分鐘結束，比數踢成1：1，延長賽變成2：1，此時下注總分大2.5是否有中獎？Q2：西班牙、葡萄牙16強賽投注「西班牙0：1」，90分鐘+傷停補時5分鐘結束，比數踢成4：3，此時彩券是否中獎？Q2：阿根廷、埃及16強賽投注「阿根廷0：2」，最終比數3：0，此時該彩券是否中獎？Q3：阿根廷、埃及16強賽投注「阿根廷0：2」，90分鐘+傷停補時5分鐘比數1：1，延長賽踢成4：1結束，該張彩券是否中獎？Q5：阿根廷、埃及16強賽在延長賽踢成3：1，此時正確比數下「3：1」的彩券是否有中獎？因為運彩只賣90分鐘正規時間，結束時比分總和才2分，所以大2.5沒過關。因為你下注的是葡萄牙一開始就有1分，比數最終4：3，葡萄牙還要再加1分，會變成4：4，因此要下「和局0：1」才有中獎。阿根廷讓2分盤，最終比數3：0，埃及加上2分後會變成3：2，阿根廷依舊贏球，因此該彩券下注中獎。運彩只賣90分鐘正規時間，延長賽前是1：1，埃及加上2分變成1：3，該彩券要買「埃及0：2」才會中獎。延長賽才踢成3：1，表示90分鐘正規時間是1：1進入延長賽，因此投注「1：1」的才有中獎。