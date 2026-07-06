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▲北市衛生局今（6）日公布最新稽查致癌油品業者清單。（圖／北市衛生局提供）

北市喊話中央做3件事 快建立跨縣市食安通報平台

中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，上百家餐飲品牌受影響。而北市衛生局今（6）日再公布最新調查名單，包括國軍福利處也入列。北市衛生局食藥科長林冠蓁呼籲中央，儘速釐清使用問題油品超過20%之認定方式，並建立受影響油品查詢專區及跨縣市食安通報平台。食藥署今日邀集中聯油脂、大統益、長輝事業等製油業者開座談會，署長姜至剛傍晚召開記者會提到，目前使用受影響油品的業者更新至360家，並已要求業者辦理下架回收及預防性下架。北市衛生局也發布新聞稿，表示持續針對台中市提供的新增5家業者進行稽查，也進一步公布受影響外訂團膳業者名單。而今日最新資訊，國防部福利事業管理處、南僑油脂也入列。林冠蓁表示，只要掌握涉及問題油品的再製食品，均會依照從速從嚴的預防原則先行下架或停用，並同步強化校園食安、消費退費及後續追蹤機制。林冠蓁呼籲中央，「儘速釐清使用問題油品超過20%的認定方式」，並「建立受影響油品查詢專區」及「跨縣市食安通報平台」，避免資訊落差與管理空窗。