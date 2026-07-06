我是廣告 請繼續往下閱讀

暴露劑量與頻率為關鍵 烤肉恐更多

暴露邊際值大於一萬 評估風險可控

中聯油脂大豆沙拉油原料檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，影響層面持續擴大。食藥署今（6）日傍晚開記者會說明最新進度，並邀請專家出席。專家指出，本次涉案油品的健康風險在國際公衛標準的可控範圍內，日常生活中燒烤與吸菸的BaP暴露量遠高於此，也提醒民眾切勿盲目購買未經證實的排毒商品。台灣毒物學會理事長許美玲表示，苯駢芘（BaP）屬於多環芳香烴（PAHs），BaP普遍存在於環境與日常生活中，主要來源包括燒烤食品、木材燃燒、工業鑄造引起的空氣污染。在各類來源中，香菸（尤其是二手菸）的BaP含量極高；民眾若吃一次烤肉，所攝入的BaP劑量便可能遠高於本次問題油品的暴露量。許美玲強調，「劑量、時間與頻率」是決定健康影響的三大關鍵。由於BaP進入人體後主要由肝臟代謝，民眾只要維持正常飲食、多喝水並多攝取蔬菜水果，即可達均衡狀態。臺北醫學大學生理學科教授李青澔則從數據分析風險，對於營養物質會訂定「每日建議攝取量（ADI）」，對非致癌毒性物質則訂有「每日容許攝取量（TDI）」。然而，致癌物質原則上是離越遠越好，因此採用「暴露邊際值（MOE）」作為評估指標。李青澔表示，MOE數值越大，代表離癌症越遠。本次油品的BaP檢出量，結合國人每日平均油品攝取量進行計算，評估結果顯示本次事件的MOE值「大於一萬」，代表在公共衛生上的關切程度較低，目前處於可控範圍。他也提醒民眾切勿因恐慌而聽信謠言，購買來源不明、宣稱具備排毒療效的商品，以免對身體健康造成不可控的二次傷害。