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中聯油脂爆出提供給泰山企業、福壽實業及福懋油脂的大豆沙拉油中含有一級致癌物苯駢芘且超標4倍，國內多家知名品牌與餐飲業者中鏢。行政院長卓榮泰今（6）日強調，守護食品安全，沒有任何妥協空間，並報告目前進度，最上游停產，第一層產品全面下架；擴大第二層產品預防性下架；持續公布受影響產品資訊，保障消費者權益，並籲請國人放心，政府一定秉持資訊公開、科學評估、依法處理的原則，該下架就下架、該究責就究責，中央地方共同合作，就是守護食安最重要的力量。卓榮泰指出，守護食品安全，沒有任何妥協空間。今天上午，繼上週五之後，再度召集衛福部、教育部及農業部報告中聯油品事件最新處置進度。政府已掌握產品批號、出貨流向及受影響業者資訊，並持續採取分層風險管理，以最快速度、最高標準處理，也向國人報告最新進度。卓榮泰報告政府三項作為，首先是最上游停產，第一層產品全面下架。食藥署已要求中聯全面停產，福懋、福壽、泰山等第一層受影響油品，要求於7月3日完成全面下架，地方政府也持續加強查核，未依限下架者，最高可處300萬元罰鍰。第二，擴大第二層產品預防性下架。食藥署依7月4日的專家會議決議，凡使用受影響油品製成的原型油品，以及使用受影響大豆沙拉油比例達20%以上的加工產品，都必須於今天24時前完成預防性下架；未達下架條件者，也必須主動揭露產品資訊，保障民眾知情權。第三，持續公布受影響產品資訊，保障消費者權益。目前已公布18項、30個批號受影響油品，以及下游360家業者資訊，國人可依產品名稱、有效日期或批號辨識是否受影響，如有相關批次產品，業者必須提供退換貨服務，保障消費者權益。卓榮泰說，此外教育部已透過校園食材登錄平臺，通知受影響學校立即採取預防性下架措施，確保校園食安。食藥署也已設置「中聯油脂案專區」，每天更新查核、下架及產品資訊，讓民眾即時掌握最新進度；同時請地方政府加速查核、依法裁處，並配合司法調查，違法就依法究責。除了處理這次事件，也要求業者全面強化原料驗收、提高檢驗頻率、精進製程管理，避免類似事件再次發生。最後卓榮泰籲請國人放心，政府一定秉持資訊公開、科學評估、依法處理的原則，該下架就下架、該究責就究責，也感謝各地方政府衛生局第一時間投入查核、下架及回報工作。中央地方共同合作，就是守護食安最重要的力量。