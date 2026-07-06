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▲產業園區管理局舉辦林園產業園區智慧技術治理成果發表會。(圖／記者黃守作攝)

▲產業園區管理局主任秘書游淑惠致詞。(圖／產業園區管理局提供)

▲產業園區管理局主任秘書游淑惠(左)在成果發表會，和與會林園產業園區業者代表互動熱絡。(圖／產業園區管理局提供)

經濟部產業園區管理局於今(6)日，在高雄市萬豪酒店，舉辦115年高屏分局林園產業園區智匯園區永續共榮智慧技術治理成果發表會，展示智慧治理成果，以導入成熟智慧技術，預期明(116)年起，每年可降低約2000萬元設備維修費，有效減少人力工時約21萬小時，並針對災害事件，能及時反應，減少約700萬元損失，具體展現智慧科技在工安、營運與成本管理上的實質效益。產業園區管理局115年高屏分局林園產業園區智匯園區永續共榮智慧技術治理成果發表會，是由產業園區管理局主任秘書游淑惠與高屏分局林園產業園區服務中心主任黃成龍共同主持，有林園產業園區業者代表與會。產業園區管理局主任秘書游淑惠表示，林園產業園區是全國重要石化產業聚落，匯聚煉製、石化原料及下游加工等完整產業鏈，也是支撐國內民生與工業原料供應的重要基地，他說，石化產業具備連續製程、高能源使用及高度安全管理需求，面對人員管理、設備維護及政策法規等多重挑戰，如何運用智慧技術強化治理，已成為產業轉型關鍵。游淑惠說，此次智匯園區永續共榮智慧技術治理成果發表會，是以林園產業園區作為示範場域，針對園區22家石化廠商，完成導入氣體偵測分析管理、人車環境影像辨識、人員異常辨識／定位、設備／管線監測系統、智慧巡檢系統及工廠營運管理平台等六大智慧技術項目，從安全監測、人員調度、設備維護到營運管理，建立更即時、更精準的園區治理模式。游淑惠指出，林園產業園區企業面臨組織人力老化、人員管理困難、人力不足、成本增加及經驗傳承斷層等問題，在設備端則有工廠老化、數位轉型壓力與維護成本偏高等挑戰，同時，淨零碳排、環保法規與法令遵循也持續推動產業升級，至於智慧技術的導入，不只是單點設備改善，而是協助林園產業園企業把風險管理、巡檢作業與營運資訊整合成可追蹤、可預警、可決策的治理系統。游淑惠並指出，此次成果發表會不僅展現林園產業園區推動智慧治理的階段性成果，也為傳統石化產業邁向高值化、智慧化與低碳化奠定基礎，未來將持續深化產官學研合作，結合政府輔導資源與民間創新能量，協助林園產業園區企業提升營運韌性與工安管理量能，讓智慧、安全與永續成為產業園區轉型升級的重要支撐。