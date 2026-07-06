日籍資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫，今（6）日中午於台中結束演講活動後，突遭一名黑衣男子揮拳攻擊後逃逸，事後警方於台中機場逮捕該名嫌犯，盤查身分後發現為中國籍男子欲出境前往韓國釜山。對此日台交流協會台北事務所代表片山和之發聲，強調暴力絕對不被允許。 我是廣告 請繼續往下閱讀 對於矢板明夫遭中國籍男子有計劃行兇，事後更變裝意圖出境躲避追查未果，此事件引起社會譁然。 對此片山和之特別發文表示，「台灣當地現正報導關於印太戰略智庫矢板明夫執行長於本日在台中市遭攻擊事件，針對言論之暴力絕對不被允許」。 相關新聞 快訊／矢板明夫濺血4小時破案！中國籍嫌犯機場遭攔 警追查動機矢板明夫台中遇襲再添疑雲！施志昌曝施暴者口音像中港人士佀廣洋霸凌黑歷史一籮筐！高嘉瑜轟：沒資格選公職為民服務看完佀廣洋道歉 地方里長不領情：簽賭講得跟小朋友玩沙一樣 陳威叡編輯記者從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...作品集 矢板明夫印太戰略智庫台中機場中國籍男子片山和之日台交流協會台北事務所