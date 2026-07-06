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日籍資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫，今（6）日中午於台中結束演講活動後，突遭一名黑衣男子揮拳攻擊後逃逸，事後警方於台中機場逮捕該名嫌犯，盤查身分後發現為中國籍男子欲出境前往韓國釜山。對此日台交流協會台北事務所代表片山和之發聲，強調暴力絕對不被允許。對於矢板明夫遭中國籍男子有計劃行兇，事後更變裝意圖出境躲避追查未果，此事件引起社會譁然。對此片山和之特別發文表示，「台灣當地現正報導關於印太戰略智庫矢板明夫執行長於本日在台中市遭攻擊事件，針對言論之暴力絕對不被允許」。