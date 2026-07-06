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效力於日本職棒福岡軟銀鷹隊的台灣投手徐若熙，日前因身體不適降下二軍後，至今仍未恢復投球。今（6）日根據軟《西日本新聞》報導，軟銀投手首席教練倉野信次在主場練球時接受日媒訪問，談及徐若熙的傷勢復原進度，神情顯得有些凝重，坦言目前仍無法投球。徐若熙本季最後一次在一軍登板要追溯到6月7日對戰橫濱隊，當時他先發6局失2分，表現中規中矩。隨後他原訂於6月24日出戰歐力士隊，卻在賽前因身體不適跳過先發。軟銀鷹球團隨後將他降下二軍，並轉往筑後的復健組進行調整，至今都維持無投球的狀態。期間徐若熙甚至曾低調返回台灣一趟，隨後才返回日本。雖然軟銀官方至今仍未正式公布具體傷情，但球界與日本媒體已紛紛傳出，他的腰部傷勢狀況可能有些棘手。今日在「瑞穗PayPay巨蛋」進行先發投手練習時，投手首席教練倉野信次面對日媒追問徐若熙的近況，他表示：「目前還在等待後續的醫療報告。」當日媒進一步詢問徐若熙的復原狀況是否不太理想時，倉野教練面露愁容地回應：「目前具體的狀況我還不是非常清楚。但總之，他現在沒有辦法投球是事實，大概就是這麼一回事吧。」徐若熙本季至今在軟銀一軍共計出賽6場，留下2勝3敗、防禦率4.99的成績。目前他何時能夠重返投手丘、是否真的必須走上動刀復健之路，都必須等待球團內部醫療團隊進行更進一步的精準評估。