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▲O&CO. 三十週年限量採收系列精選三款單一品種橄欖油，每一款都承載著家族故事、傳統工藝與風土魅力，展現出獨特的香氣輪廓，柔和細緻、或清新果香，亦或帶有濃郁草本與辛香氣息。（圖／O&CO.提供）

▲ 在法國，橄欖油飲食最常見於開胃麵包，法國長棍麵包Baguette就是其中的代表，7/11~7/14全台O&CO.七家服務據點消費滿714元即可獲贈魯邦酸種法棍乙支。（圖／O&CO.提供）

來自法國普羅旺斯的OLIVIERS&CO.今年邁向第三十次採收，為了慶祝這個重要的里程碑，O&CO.在七月迎接法國國慶之際推出三十週年限量採收系列橄欖油，以此詮釋品牌三十年來累積的專業、熱情與創新精神，並於7/11~7/14在O&CO.全台七家服務據點，舉辦消費滿額送魯邦酸種法國長棍麵包活動。嚴選頂級莊園橄欖油O&CO.始終將橄欖油生產履歷的可追溯性、高標準品質以及與製油名家之間的緊密關係，視為產品核心價值。此次周年紀念系列，精選三款單一品種橄欖油，分別來自三種不同橄欖品種、三位製油名家與三個國家：義大利、西班牙與克羅埃西亞。每一款橄欖油都承載著家族故事、傳統工藝與風土魅力，展現出獨特的香氣輪廓，柔和細緻、或清新果香，亦或帶有濃郁草本與辛香氣息。瓶身設計則以黃色、銀紫色、綠色的三種顏色線條代表三個國家的產地，以經典的絲網印刷勾勒象徵和平、力量與永恆的橄欖樹：深植大地的根系、挺拔穩固的樹幹，以及向未來延展的枝葉。整體設計映照出橄欖樹的生命循環，也連結著過去、現在與未來，娓娓道來品牌三十年來的旅程、採收與對土地的情感。在法國，橄欖油飲食最常見於開胃麵包，法國長棍麵包Baguette就是其中的代表，它不只是食物，更是一種法國文化生活的象徵，其製作技藝還被列入聯合國教科文組織UNESCO人類非物質文化遺產。其中使用最珍貴的天然發酵菌種-魯邦酸種Levain所製作的長棍麵包，最能代表法國傳統烘焙文化，以麵粉與水慢慢培養出的天然酵母，在長時間發酵中孕育出細膩麥香、淡雅酸韻與層次豐富的自然發酵香氣。7/11~7/14全台O&CO.七家服務據點消費滿714元即可獲贈魯邦酸種法棍乙支。