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▲司曉迪暗指鹿晗過年會轉給她人民幣8888元的紅包。（圖／翻攝自微博）

▲鹿晗（如圖）工作室轉發年初的澄清聲明，駁斥司曉迪相關爆料並揚言提出告訴。（圖／翻攝自鹿晗微博）

中國網美司曉迪年初發文爆料睡過一票流量男星，特別點名鹿晗是「好男人」，還預告將公開更大尺度照片，時隔半年，今（6）日她再曝光18張私密照和對話紀錄，暗指鹿晗不但會送她演唱會門票，過年時還會給8888元人民幣（約4萬元新台幣）的紅包，不過鹿晗已經發聲駁斥相關內容，放話提告。司曉迪在2026年初拋出震撼彈，宣稱自己「睡完所有頂流」，當時特別點名鹿晗，表示和鹿晗在一起「可以放心睡」，公開大讚他是個「大好人」與「好男人」，而她今天在微博進一步公開18張私密照片、視訊通話截圖及對話紀錄，影射出與鹿晗從2023年7月就開始連絡，男方不只會贈送演唱會門票，還給過8888元人民幣的過年紅包。由於貼文中司曉迪提到和鹿晗的互動時間點是2023年至2025年，鹿晗當時與正宮女友關曉彤仍在交往或關係尚未釐清，因此，部分輿論隨即質疑鹿晗是否瞞著關曉彤出軌、劈腿司曉迪。針對司曉迪的大規模爆料，鹿晗工作室火速轉發1月份的澄清聲明，強調這一切都是不實指控，痛斥這是「對鹿晗先生私生活的大規模造謠與誹謗」，命其刪除所發布的相關內容，並表示已經委託律師依法保全數十條證據，正式進入法律訴訟程序，而司曉迪目前則將貼文全刪除。